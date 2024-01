Stress da petardi per cani e gatti, che fare? “In molti si affidano ai calmanti”

Fano, 4 gennaio 2024 – Calmanti farmacologici o naturali per gli amici a quattro zampe. Sono queste le strategie che hanno adottato molti proprietari di animali per prevenire possibili attacchi di panico da scoppio di botti e petardi che anche quest’anno, malgrado i divieti , non sono mancati nella notte di San Silvestro. Non per tutti, infatti, il Capodanno è una festa. Per cani, gatti e cavalli può diventare un vero e proprio incubo e scatenare fughe, reazioni aggressive o conseguenze ancor più gravi, come la morte per crepacuore.

I gestori del bioparco "Vita da Pacos" con i loro Alpaca e, nella foto piccola, il veterinario Stefano Bernacchia con un cagnone

“Quando i proprietari sono consapevoli delle ossessioni dei loro animali – fa presente il dottor Antonio Antonini – ci richiedono calmanti farmacologici o naturali. Non tutti gli animali reagiscono nello stesso modo: c’è differenza tra quelli che hanno solo timore dei ‘botti’ e si limitano a nascondersi nelle cucce dove rimangono finché non torna la calma e quelli che sono presi dal panico e hanno reazioni imprevedibili". Si arrampicano ovunque, si lanciano da qualsiasi altezza e cercano di superare le reti dei giardini con il rischio di rimanerci incastrati e, se riescono a fuggire, spesso finiscono sotto qualche auto.

Solo nella mattinata del primo gennaio due cani sono stati restituiti ai proprietari proprio poco prima di arrivare in canile. Un altro, invece, l’esperienza del canile se l’è fatta per almeno un giorno ma l’altro ieri è tornato a casa. Erano tutti fuggiti la notte del 31 dicembre. Nonostante i divieti, infatti, i fuochi artificiali a Capodanno sono una costante: "Ormai la gente se n’è fatta una ragione – commenta il dottor Stefano Bernacchia – e interviene preventivamente. C’è da aggiungere che la reazione degli animali è soggettiva. I cani da caccia, abituati con i cacciatori, hanno sicuramente meno paura". "Ci sono diversi approcci terapeutici – conferma un altro veterinario – da iniziare due o tre giorni prima per evitare reazioni eccessive".

Nonostante i ‘botti’ dell’ultimo dell’anno e dei giorni precedenti il 31 dicembre, se la sono cavata bene gli ospiti di Melampo che attualmente accoglie circa 90 cani adulti. "Ci sono alcuni cani – racconta Roberta Tomassini di Melampo – che quando sentono gli spari dei cacciatori non escono dalla loro cuccia: figuriamoci come possono reagire l’ultimo dell’anno. I nostri cani sono tutti adulti sopra i due anni come il Cucco, 9 anni, bellissimo e bravissimo con pettorina e guinzaglio o Fred e Barny, indivisbili, in canile dal 2010: tutti in attesa di essere adottati".

Nessun disturbo, invece, per gli animali del bioparco Vita da Pacos: "Noi siamo abbastanza isolati – assicura Elisa Bilancioni – e per non disturbare gli animali ai nostri ospiti abbiamo chiesto di fare solo fontane e scintillini. E’ filato tutto liscio".