Struttura strategica, aperto il cantiere

Aperto il cantiere per la realizzazione della struttura strategica di Piane di Montegiorgio, che andrà ad occupare lo spazio lasciato libero dall’ex palazzo Colonna. Ieri mattina il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Alan Petrini e l’ingegnere Dante Cesetti, hanno effettuato un sopralluogo visto che la prossima settimana si dovrebbe già lavorare alla creazione delle fondamenta. La realizzazione di quella che è stata ribattezzata la struttura strategica, ha svolto e svolgerà una funzione importante per la comunità. In primo luogo ha consentito di demolire palazzo Colonna, un edificio di diversi piani rimasto incompleto per oltre 60 anni che nel corso dei decenni si era deteriorato e aveva degradato l’area. Secondariamente permetterà di realizzare una struttura di due piani con funzioni di emergenza e non solo. "Finalmente il cantiere è partito – dichiara Alan Petrini – è stato necessario un lungo periodo di tempo per seguire tutte le procedute tecniche e burocratiche, ma siamo arrivati alla messa in opera. La struttura del costo complessivo di un milione di euro, è stata interamente finanziata dall’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma, ed è vincolata al fatto che qui verrà realizzata una struttura dove sarà attivato il Coc (Centro operativo comunale) per la gestione delle emergenze che prima invece era nel centro storico. La struttura sarà sviluppata su due livelli: al piano terra saranno attrezzati i locali dedicati alla Protezione civile con cucina, alcuni locali per dormire e docce, e una sala dedicata alla formazione. Mentre al primo piano saranno attrezzati quelli che vengono indicati i servizi essenziali per la gestione delle emergenze: polizia municipale, ufficio anagrafe e lavori pubblici". La struttura sarà terminata entro ottobre di quest’anno, e consentirà anche di riqualificare l’area che per decenni era stata lasciata all’abbandonata tanto che i residenti della zona ne avevano segnalato lo stato di degrado anche da punto di vista sanitario. Molto soddisfatto Dante Cesetti che ha potuto dare il via al cantiere e ha sottolineato che la struttura sarà realizzata in acciaio con i più moderni sistemi antisismici e dotata di impianti tecnologici e arredi funzionali. Alessio Carassai