Stupro a Rimini, i baby indagati fanno scena muta

Non ha detto una parola ieri mattina di fronte al giudice e come lui, venerdì scorso, anche l’amico minorenne. Entrambi sono stati fermati con l’accusa di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una 16enne dell’entroterra romagnolo. I due amici si sono avvalsi della facoltà di non rispondere all’interrogatorio di garanzia. Ieri mattina in tribunale a Rimini si è svolto quello nei confronti del 18enne fanese che attualmente si trova in carcere a Villa Fastiggi. Non aveva risposto ad alcuna domanda anche il 17enne fermato con la stessa accusa e portato giovedì della scorsa settimana, dai carabinieri, all’Istituto penale per minorenni di Bologna.

Il fatto risale all’estate scorsa. Era la notte tra il 5 e il 6 agosto quando la ragazzina, che ha raccontato di essere una "prostituta bambina", si era presentata all’appuntamento con i due amici fanesi. Il contatto era avvenuto attraverso il proprio canale Telegram accessibile tramite Instagram. Lì la 16enne, che si faceva chiamare con il nickname "Rassegnataw", avrebbe pattuito un incontro a pagamento. I due giovani sono accusati di aver fatto sesso con lei malgrado la giovane, intimorita, si fosse tirata indietro. Avrebbe comunque accettato di salire in macchina con loro che le avrebbero offerto di fumare due spinelli.

La ragazzina aveva raccontato agli inquirenti che dopo i primi tiri si era ritrovata completamente disorientata. Le violenze si sarebbero consumate in una zona appartata nelle vicinanze di un cimitero e, secondo le ricostruzioni, i due giovani avrebbero approfittato dello stato di stordimento della giovane. Quest’ultima, infatti, ha raccontato agli inquirenti di esserso sentita come in uno stato di semiveglia, di ricordare solo vagamente la violenza subita.

I segni dei rapporti, tuttavia, sono emersi durante le analisi mediche che hanno consentito anche di individuare le tracce del dna dei due giovani sul corpo della ragazza e su due distinti preservativi che sono stati repertati durante le indagini. Tra gli elementi raccolti dagli inquirenti a carico dei due indagati ci sono state anche le intercettazioni, i filmati delle telecamere e la ricostruzione dei loro movimenti attraverso le celle telefoniche. Non è invece stato possibile recuperare un filmato che la ragazza ha riferito di aver fatto mentre si trovava insieme ai due indagati.

La 16enne, infatti, ha raccontato che uno di loro le avrebbe preso il telefono e cancellato sia il video sia le chat e di aver avuto paura al punto da scusarsi con loro per ciò che aveva fatto. Quella stessa notte i due giovani, prima di tornare a Fano, l’avrebbero riaccompagnata nello stesso luogo in cui si erano incontrati e lì la giovanissima ha chiamato i soccorsi. L’ambulanza del 118 l’ha soccorsa sul ciglio della strada, a poca distanza da casa.

ant. mar.