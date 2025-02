"Stupro dopo la discoteca". L’accusato resta in libertà

Proseguono nel massimo riserbo le indagini sulla violenza sessuale denunciata da una ragazza di 20 anni, nella notte tra venerdì e sabato a Calcinelli. Il ragazzo accusato dalla giovane è ancora in stato di libertà, sebbene indagato per un reato gravissimo. Si tratterebbe di un ragazzo di origine straniera poco più grande di lei. Il giovane non è stato arrestato perché al momento della denuncia non sussisteva la flagranza di reato. La sua posizione è ancora al vaglio degli investigatori e ad oggi, non gli è stata applicata alcuna misura cautelare.

Le autorità infatti stanno valutando attentamente tutti gli elementi a disposizione, compreso il referto del pronto soccorso, classificato in "codice rosa", che al momento attesta solo l’avvenuto rapporto sessuale. Per stabilire invece se ci sia stata violenza, sarà determinante l’esito degli esami medici a cui si è sottoposta la giovane, quelli previsti dal protocollo sanitario per le vittime di aggressione sessuale. Solo queste analisi potranno chiarire se nel rapporto sessuale consumato, ci siano stati segni di coercizione e anche se eventualmente siano stati utilizzati espedienti, sostanze incapacitanti come la cosiddetta "droga dello stupro", a cui però la giovane non ha fatto alcun riferimento nella sua denuncia per violenza sessuale.

Nel frattempo, emergono ulteriori dettagli sulla vicenda raccontata già ieri dal Carlino. Sabato mattina la ragazza si è recata dai Carabinieri di Fano senza l’assistenza di un legale e qui ha riferito di essere stata costretta a subire atti sessuali contro la sua volontà. Gli inquirenti stanno raccogliendo ulteriori testimonianze e vagliando ogni elemento utile per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Al momento l’unica certezza è il racconto fornito dalla ragazza, ma anche le testimonianze di quanti nelle prime ore di sabato l’hanno vista rientrare in lacrime nel locale da cui, prima di mezzanotte, si era allontanata volontariamente in compagnia di quel ragazzo che ora accusa di violenza.

L’altra certezza è che quando è tornata in discoteca, la ragazza era in lacrime, il trucco sbavato e in condizioni di forte alterazione, al punto che gli amici si sono preoccupati. È stata lei stessa a raccontare loro di aver subito una violenza decidendo, alcune ore dopo, di recarsi al pronto soccorso per un controllo. Sul fronte delle indagini, gli inquirenti non stanno tralasciando alcun dettaglio, raccogliendo gli elementi utili, compreso il materiale video. Si procede con ogni cautela per verificare l’assoluta fondatezza delle accuse. Nei prossimi giorni potrebbero emergere sviluppi, determinanti per chiarire ogni aspetto e accertare le responsabilità.