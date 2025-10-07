"Sul museo di Vitruvio nessuna inattività. Il centrodestra non ha fatto nulla per un anno"

"Le dichiarazioni dell’assessore Ilari sono una vergogna, non c’è stata nessuna inattività della giunta di centrosinistra sul museo del teatro romano in via Vitruvio. E’ il centrodestra che per un anno non ha fatto nulla". A parlare è Cora Fattori, ex assessore alla Cultura della giunta Seri, che rigetta al mittente, l’attuale assessore ai Lavori pubblici Gianluca Ilari, le accuse di "inattività". "Siamo stati costantemente sul progetto – ricorda Fattori – in sinergia tra Lavori pubblici e Cultura. Se adesso le cose vanno avanti è proprio perché da assessore alla Cultura non ho dormito. Stessa cosa per il Bastione Sangallo dove la giunta Serfilippi si è limitata a utilizzare il progetto già elaborato. In 18 mesi di assessorato sono state fatte cose di cui gode e si incensa chi adesso paradossalmente ci critica".

A scatenare il confronto tra amministratori vecchi e nuovi è il bando di gara del Provveditorato delle Opere pubbliche per il progetto di fattibilità tecnico economica del Polo museale di Vitruvio e della romanità. Bando con il quale è stato dato seguito all’accordo sottoscritto tra Provveditorato, Comune di Fano e Soprintendenza di Ancona per la valorizzazione dell’area dell’ex Filanda Bosone. "Dopo anni di totale inattività – aveva detto Ilari –, con il rischio di perdere i 6,4 milioni del Decreto Salvini, siamo riusciti a evitare che fossero spostati altrove".

Parole inaccettabili per Fattori che ricostruisce passo per passo quanto fatto: "A ottobre-novembre 2023 è stato elaborato il progetto preliminare ‘Del museo prima del museo’, che avrebbe dovuto precedere la realizzazione del museo vero e proprio e consentire le visite agli scavi. A dicembre 2023 la giunta Seri, con me assessore, ha vinto il bando da 6,4 milioni. A gennaio 2024 il progetto è stato inviato alla Soprintendenza che, nonostante le sollecitazioni, non ha risposto. A marzo 2024 abbiamo chiesto un incontro con il Provveditorato, che avrebbe dovuto indire il bando per il progetto di fattibilità tecnico-economica. A maggio 2024 c’è stato l’ ultimo incontro con il Provveditorato ma il progetto e i lavori sono stati bloccati dalla Soprintendenza che tardava a rispondere". Conclude Fattori: "Godetevi pure il lavoro fatto da chi vi ha preceduto ma almeno non gettateci contro del discredito". Non contenta, chiede conto di "cosa sia stato fatto in 18 mesi sull’efficientamento energetico. Avevo portato 1.610.000 euro, dove sono finiti? Il progetto per le comunità energetiche è fermo e la consulenza con l’energy manager di Aset non è stata rinnovata".