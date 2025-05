"Sulla Fondazione Teatro incomprensibile bagarre"

di Anna Marchetti

"Non capisco tutta questa bagarre sulla Fondazione Teatro della Fortuna con anticipazioni sul bilancio consuntivo 2024 non ancora approvato". Sul dichiarato disavanzo, da parte del presidente Mirisola e ribadito dal sindaco Serfilippi, di 340mila euro, interviene Giorgio Gragnola, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano uno dei due soci, insieme alla Bcc Fano, della Fondazione Teatro della Fortuna con la quota di 15mila euro. "Prima va cristallizzato il dato di bilancio – prosegue il presidente Gragnola – poi ci faranno delle proposte, a quel punto la Fondazione Carifano farà le sue valutazioni".

Proprio ieri è stato affidato ad un commercialista esterno l’incarico di verificare tutti i bilanci della Fondazione Teatro per definire con certezza l’entità del disavanzo e gli anni di riferimento. A quel punto il Comune, non potendo intervenire direttamente per ripianare il debito "perché – come ha detto il sindaco – non può fare soccorso finanziario", proporrà ai soci un piano di rientro su più anni. Anche chi lavora per il teatro attende di conoscere l’esito della vicenda senza, però, particolare apprensione avendo finora riscosso regolarmente la propria retribuzione.

Intanto il Pd ricorda che "tutti i bilanci della Fondazione Teatro, presentati secondo le normative, sono stati predisposti dalla struttura amministrativa e approvati sia dal cda che successivamente dal consiglio comunale con i prescritti pareri tecnici previsti dalla legge. Se oggi emergono elementi di criticità, è giusto approfondirli con rigore, ma evitando derive strumentali o delegittimazioni retroattive". Il Partito democratico fa presente che "durante la commissione Cultura sono emerse contraddizioni nelle cifre esposte e sono quanto meno sospetti i tempi con cui si è sollevato il caso, a quasi un anno dal passaggio di gestione, e dopo l’approvazione del bilancio preventivo 2025. Invece di emettere quotidianamente comunicati chiediamo che tutti i documenti siano messi a disposizione dei consiglieri comunali per un confronto serio basato sui fatti".

A questo proposito il Pd fa sapere di condividere la nomina di un consulente esterno, figura terza e indipendente, per garantire imparzialità e professionalità nella verifica tecnica della situazione contabile". Il Pd, inoltre, esprime solidarietà all’ex presidente della Fondazione Teatro Catia Amati "che ha lavorato senza compensi e con autentica passione" sottolineando i risultati raggiunti con la sua gestione: "L’aumento degli spettacoli e del numero degli abbonati, con una costante attenzione alla qualità artistica. Chi oggi agita cifre e giudizi sommari dovrebbe ricordare che durante gli anni di amministrazione del centrosinistra – compresi quelli segnati dalla pandemia e dall’impennata dei costi energetici a seguito della guerra in Ucraina – la Fondazione ha continuato a rappresentare un presidio culturale vivo, con un’offerta teatrale in crescita".