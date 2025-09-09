"Sull’ospedale di Pergola solo polemiche sterili"

"Ancora una volta il Pd e i suoi alleati scelgono la strada della polemica sterile e della disinformazione. L’ultimo presidio organizzato davanti al nostro ospedale, organizzato da Matteo Ricci e Sabrina Santelli, è l’esempio che non c’è limite alla vergogna. Coloro che hanno smantellato la nostra struttura si sono riuniti per mettere in atto un teatrino, credendo che i pergolesi si siano dimenticati delle loro gravi responsabilità. E per racimolare una trentina di persone hanno dovuto chiamare a raccolta residenti da tutti i comuni vicini, perché i pergolesi si contavano sulle dita delle mani. Lo staff di Ricci ha poi riempito i buchi con riprese a campo stretto".

Lo dichiara Diego Sabatucci, sindaco di Pergola, replicando alle accuse rivolte sull’ospedale dal centrosinistra. "Alla sfrontatezza di Ricci si aggiungono le parole della candidata di Avs Santelli – prosegue Sabatucci – che, se possibile, sono state ancora più gravi di quelle del suo sodale. Uno, perché è una nostra concittadina. Due, perché nei giorni scorsi ha diffuso un video zeppo di falsità, denigrando la struttura ospedaliera della Valcesano e il personale che vi opera con professionalità e dedizione. Il suo video è stato smentito dalla relazione di medici e infermieri presenti. Anche il primario di chirurgia è intervenuto a smentire Santelli. Davanti a queste evidenze, la candidata dei verdi, invece di fare ammenda, ha reagito parlando di ‘attacco sessista’. Davvero imbarazzante". "È paradossale – incalza il sindaco – che chi ha chiuso il nostro ospedale e pronto soccorso, e non solo il nostro, oggi salga in cattedra per fare la morale. A svuotare Pergola sono stati proprio i governi regionali di centrosinistra, con gli stessi protagonisti che oggi, in cerca di visibilità, fingono di indignarsi. Ma i cittadini sanno distinguere tra chi lavora per ricostruire e chi, invece, distrugge per poi speculare". Sabatucci rivendica i passi avanti della giunta Acquaroli: "Il Piano sanitario e l’atto aziendale prevedono la riapertura del pronto soccorso di Pergola al termine dei lavori già in corso. Non promesse ma atti concreti. È questo il segnale di una politica che rispetta le comunità e che lavora per ridare dignità a territori troppo a lungo dimenticati". "La sanità non si difende con comizi improvvisati né la può difendere chi l’ha smantellata. Di fronte al tentativo di denigrare il personale del nostro ospedale, voglio ringraziare medici, infermieri, oss, tecnici, e tutto il personale".

Sandro Franceschetti