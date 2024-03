Super Alma Manoni fa la manita

5

CHIETI

1

ALMA JUVE (4-3-1-2): Guerrieri 6,5; Saponaro 6 (16’ st Brunetti 6,5), Mancini 7, Dubaz 6,5, Allegrucci 6; Kalombo 7.5, Urbinati 6,5 (38’ st Antonioni ng), Ricci 7; Gonzalez 6,5 (16’ st Pensalfini 6); Padovani 6,5 (28’ st Zanni 7,5) Coulibaly 8 (23’ st Serges 6). A disp. Piersanti, Pedinelli, Malshi, Giuli. All. Manoni.

CHIETI (3-5-2): Vitiello 5; Esposito 4, Conson 5 (7’ st Sueva 5), Vesi 5,5; Cucciniello 5 (22’ st Canale 5), Forgione 5, Castellano 5, Mercuri 5,5 (22’ st Mancini 5), Tortora 4; Fall 4 (22’ st Gatto 4), Salvatore 5,5 (35’ st Di Sabatino ng). A disp. Serra, Gaye, Mazzei, Caterino. All. Luiso.

Arbitro: Lascaro di Matera, assistenti Claps e Macchia.

Reti: 10’ pt Coulibaly, 23’ pt Ricci, 31’ pt Salvatore, 40’ pt Coulibaly, 34’ st e 36’ st Zanni.

Note: Spettatori 600. Ammoniti: Ricci, Cucciniello, Urbinati, Mancini, Salvatore, Vesi. Angoli 1-3, recuperi 1’ + 4’.

Dalle stalle alle stelle, ecco il Fano che non ti aspetti. Umiliata mercoledì scorso dal Notaresco, l’Alma esplode annichilendo un Chieti in profonda crisi di identità. Il debutto di Manoni sulla panchina granata coincide con un cambio di spartito e col rientro dalla squalifica di capitan Urbinati, effetti per nulla secondari sullo spirito guerriero messo in campo dai fanesi. Manoni schiera una difesa a quattro, guadagnando un uomo a centrocampo – Mancini e Dubaz sono bastati per l’inesistente Fall e il "rognoso" Salvatore – così che la mediana è più robusta (Kalombo è semplicemente "monstre"!) e l’attacco assume una forma più razionale con Padovani centravanti e Coulibaly libero di scorazzare sulla fascia. In più c’è "Urbi" fresco papà di Giulio, omaggiato prima dell’inizio. Date queste premesse, il match si sblocca al 10’ grazie a Ricci che serve Coulibaly la cui schiacciata di testa in area beffa Vitiello. Il Fano è in palla e lo si vede al 20’ quando dopo una punizione in area di Gonzalez, Ricci ha il pallone giusto ma calcia in bocca al portiere. Il classe 2005 si fa perdonare al 23’: sgroppata in ripartenza di Coulibaly che allunga per Kalombo, assist all’indietro per Ricci che infila di piatto.

Il Chieti, sorpreso e imbambolato in difesa, non ci sta e reagisce da animale ferito. Al 31’ l’Alma perde palla sulla trequarti, abruzzesi lesti a servire in area Salvatore che evita Saponaro e fulmina Guerrieri con un missile sotto la traversa. Due minuti dopo l’occasione per pareggiare. Mercuri lavora un pallone sulla sinistra e serve al centro ma Fall a porta vuota spedisce alto! Dal possibile 2-2 al 3-1 al 40’: rilancio di Mancini per Coulibaly, staffilata dal limite, palo e rete. Fuochi nel finale. Al 79’ rigore per atterramento di Serges che Zanni trasforma. Il romagnolo raddoppia all’81’ dopo un’incursione solitaria, mentre all’88’ Guerrieri respinge il rigore di Gatto, col gol nella mischia successiva annullato per fuorigioco.

Silvano Clappis