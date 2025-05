“Svegliato dalle picconate alla finestra”

Terre Roveresche, 6 maggio 2025 – Ladri in azione con il piede di porco per forzare una finestra a pian terreno e poi sfondarne il vetro, ma l’infisso ha resistito e i malintenzionati si sono dileguati senza riuscire a penetrare nella casa. E’ successo la notte tra sabato e domenica scorsi nella frazioncina di Terre Roveresche denominata Villa del Monte: un gruppetto di case di campagna che fino al 2016 appartenevano al Comune di Barchi.

La vittima del tentativo di intrusione è un noto professionista del posto, che racconta: “Erano circa le 4,30 del mattino, quando ho sentito dei rumori che mi hanno svegliato, senza capire cosa stesse succedendo. Dalla mia camera da letto al primo piano sono sceso al pian terreno per bere un bicchiere d’acqua in cucina e a quel punto mi sono reso conto dell’accaduto. Alcuni malintenzionati, dopo essere riusciti ad aprire la persiana esterna di una finestra hanno prima tentato di forzare l’infisso, che presentava degli evidenti segni di scasso alla base e poi, non essendoci riusciti, hanno colpito con un piede di porco il vetro della finestra, senza sapere che si trattava di un vetro di sicurezza (una specie di antisfondamento, ndr), il quale si è crinato ma senza sfondarsi e quindi evitando l’irruzione dei ladri”.

Dopo aver visto questi inconfondibili segni di scasso la notte dell’uomo si è interrotta bruscamente, tanto da chiamare subito i carabinieri, intervenuti con una pattuglia dalla stazione di Monte Porzio. I militari hanno effettuato i primi sopraluoghi e controlli all’esterno dell’abitazione, senza però individuare i malviventi. “La mattina dopo – riprende l’uomo – un vicino di casa mi ha detto che il pomeriggio precedente aveva visto dei tipi sconosciuti aggirarsi con una macchina nera, probabilmente una Bmw diesel. Poi ha aggiunto che c’era una persona nel campo a ridosso della mia casa, da dove, probabilmente, i ladri sono passati, lasciando l’auto al di là dello stesso terreno”.

Il professionista aggiunge: “Oltre alla paura di essermi trovato la notte con una finestra semi abbattuta, devo anche dire di aver subito un danno economico piuttosto ingente, perché l’infisso, con tanto di vetro di sicurezza da 7 millimetri costavano più di 1.300 euro e ora dovrò ripagare questa somma, senza considerare che ho deciso di installare anche un impianto d’allarme, che, naturalmente esigerà altro denaro. Il tutto perché la sensazione di insicurezza è sempre più forte”.