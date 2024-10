Sversamenti nel torrente Arzilla, occhi puntati sui frantoi oleari

Fano, 29 ottobre 2024 – L’Arzilla tinto di nero. Dopo il secco dell’estate e le piene dell’autunno, ecco lo sfregio all’ambiente, da parte di chi ha deciso di liberarsi di liquami inquinanti, smaltendoli illegalmente. Trattasi quasi certamente di scarti provenienti da frantoi oleari, in piena attività in questo periodo di molitura delle olive. Oltre al colore dell’acqua, lo testimonia l’odore inconfondibile. Lo sversamento è stato scoperto domenica mattina a Santa Maria dell’Arzilla, quando alcuni residenti si sono accorti del colore cupo dell’acqua attraversando il ponte. Acque nerastre anche a monte, dove il torrente fiancheggia la zona industriale di Villa Betti. Relativamente pulite risalendo oltre l’abitato, su entrambi i rami, facendo ipotizzare che lo sversamento sia avvenuto intorno a Villa Betti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri forestali e i tecnici dell’Arpam, che hanno proceduto ai campionamenti e agli accertamenti del caso. Lo sversamento, che potrebbe anche essere avvenuto prima dell’alba (la prima segnalazione è arrivata intorno alle 7,30), è stato certamente consistente, se consideriamo che le acque si sono mantenute scure per ore, almeno fino alle 13. Primi indiziati, i frantoi oleari: nella zona ce n’è uno, i carabinieri hanno allargato comunque il raggio delle indagini ad altri impianti. Ma non è da escludere che si sia trattato di una cisterna pirata, magari proveniente da altre zone. Gli autori hanno certamente confidato nel fatto che il corso d’acqua in questi giorni ha una buona portata, e che avrebbe presto diluito lo scarico.

Il torrente ha mantenuto per chilometri, fino alle porte di Fano, la colorazione nerastra. Non si segnalano morìe di pesci; il carico inquinante, trattandosi di liquami molto acidi e ricchi di polifenoli, rimane. L’Arzilla, pur attraversando una valle molto bella e per larghi tratti integra, soffre di una serie di problemi. Due i principali: gli scarichi non depurati (due terzi dei residenti nell’alto corso non sono allacciati al depuratore) e i prelievi di acqua, in particolare tramite pozzi. Così il corso d’acqua che un tempo alimentava decine di mulini ed era frequentato anche da pescatori forestieri si è ridotto in estate a un rigagnolo intermittente. E i cambiamenti climatici c’entrano solo in parte. Gli ultimi campionamenti sulla fauna ittica effettuati l’estate scorsa per conto della Provincia, hanno dato risultati preoccupanti: nel medio e basso corso resistono poche specie di pesci, con popolamenti scarsi, e si sono fortemente ridotte quelle autoctone. Solo nel tratto alto, meno antropizzato, si sono mantenute piccole popolazioni vitali di ciprinidi (barbi e cavedani), associate a specie come anguilla e granchio di acqua dolce. Il tutto confinato in aree ristrette e perennemente a rischio.