Si rifiuta di vendere ‘Gratta e vinci’, per il tabaccaio etico piovono elogi da tutt’Italia

Colli al Metauro (Pesaro), 31 ottobre 2024 – Riceve lettere e messaggi da tutta Italia, Mario Papariello, il tabaccaio di Colli al Metauro che si rifiuta di vendere Gratta e vinci. La sua storia, di cui si è parlato su queste pagine nel giugno scorso, ha suscitato migliaia di commenti sui social ed è stata ripresa da diverse emittenti radio - televisive nazionali.

L’uomo, 58 anni, titolare della tabaccheria Postavecchia, sulla vecchia Flaminia, alla periferia di Calcinelli di Colli al Metauro, ribadisce la sua scelta mentre legge una delle tante lettere, che gli sono state recapitate, anche di recente, da parte di chi ha preferito prendere carta e penna anziché scrivere sui social.

Gli scrive ad esempio una coppia di Milano: “E’ raro, al giorno d’oggi, trovare persone che si preoccupano degli altri andando contro i propri interessi”. In un’altra lettera, spedita da Torino, è citato un proverbio: “Avere la coscienza pulita, ovvero non essere complice di un vizio che porta alla rovina, è il miglior guanciale per dormire sonni tranquilli”. E ancora, decine e decine di incoraggiamenti, con la preghiera di farsi portavoce di una battaglia per ridurre drasticamente le occasioni di gioco d’azzardo: “Gli altri rivenditori dovrebbero prendere esempio da te”.

Papariello si dice lusingato dai tanti calorosi apprezzamenti e racconta di continuare a ricevere inviti per partecipare a trasmissioni tv: “Qualche giorno fa, sono stato invitato da una nota rete televisiva, ma ho dovuto declinare per i tanti impegni e perché non amo apparire”. Il tabaccaio ha difatti scelto di non cavalcare l’onda di popolarità, ma di continuare nel suo piccolo a praticare quello che ritiene un “commercio etico”.

Una scelta che condivide anche il figlio Antonio, 28 anni, che lo aiuta nell’esercizio commerciale: “Mio padre – afferma – ha ricevuto apprezzamenti anche da persone venute qui di proposito, dopo aver letto l’articolo, e la cosa mi rende orgoglioso”. Papariello non è nuovo al contrasto del gioco d’azzardo. Quando gestiva un bar nel suo paese di origine, nel Salernitano, ha eliminato le slot machine, che gli avrebbero dato lauti guadagni. In tabaccheria, per compensare gli introiti non incassati con i Gratta e vinci, ha incrementato i prodotti in vendita, dai profumi alle sigarette elettroniche, diventando anche fermopoint, per ricevere e spedire pacchi, e ricevitoria per ricariche e pagamenti.