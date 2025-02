Taglio del nastro per la ’Rodari’ messa a nuovo

Taglio del nastro, ieri mattina, per il plesso scolastico ‘Rodari’ di Calcinelli, oggetto di un importante lavoro di ristrutturazione. Vi hanno partecipato i componenti dell’amministrazione comunale, il personale scolastico, il parroco e le famiglie. La struttura, riaperta il 7 gennaio, ospita oggi due sezioni della materna e un Nido. I lavori hanno riguardato l’adeguamento sismico, energetico e funzionale, per un investimento di 800mila euro, di cui 600mila da fondi comunali. "Siamo molto soddisfatti – ha detto il sindaco Pietro Briganti -. Desideriamo offrire alle famiglie strutture sicure che permetteranno ai bambini di crescere in ambienti adeguati e al personale di lavorare in modo più funzionale".