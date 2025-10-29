Tamara e la commovente consegna delle chiavi della nuova casa: seconda vita grazie alla fiducia di Marco

Fano (Pesaro e Urbino), mercoledì 29 ottobre 2025 – La storia di Tamara, mamma di tre figli sfrattata da casa, e di Marco, l’uomo che dopo aver letto la sua vicenda su il Resto del Carlino le ha offerto in affitto la casa in cui è nato, sta commuovendo l'Italia intera (foto).

In poche ore la notizia è diventata virale: migliaia di condivisioni, centinaia di commenti e messaggi di solidarietà hanno trasformato una cronaca locale in una storia capace di parlare a tutti.

Una storia che ha commosso l’Italia

Questo pomeriggio Tamara e Marco sono stati ospiti della trasmissione tv Diario del Giorno di Rete4 in diretta dalla casa di Carrara di Fano, dove la donna vive con i suoi tre figli. È la stessa abitazione che dovrà lasciare entro il 7 novembre, data fissata dal tribunale dopo una causa civile avviata in seguito alla mancata proroga del contratto di locazione. Tamara, infatti, da un anno continua a pagare regolarmente l'affitto pur vivendo nell'appartamento senza contratto, in attesa di trovare una nuova sistemazione.

La trasmissione tv sull’emergenza abitativa

La trasmissione è partita dalla recente occupazione di via Don Minzoni a Bologna , sollevando la domanda: “È giusto occupare una casa per necessità?” Come contraltare a quella vicenda, è stata raccontata la storia fanese di Tamara, una madre che, invece di ricorrere a gesti estremi, ha trovato nella solidarietà privata una risposta concreta e dignitosa.

Durante la puntata, sullo schermo è comparso un sottopancia con la scritta: "Abbandonata dallo Stato, aiutata dal privato”. Tuttavia, chi ha seguito la storia fin dall'inizio sa che Tamara è vittima delle difficoltà di un mercato immobiliare sempre più complesso, dove affitti elevati e garanzie sempre più rigide rendono difficile per molte famiglie trovare una casa.

La commovente consegna delle chiavi

A telecamere spente, davanti a noi del Carlino, Marco ha poi consegnato a Tamara le chiavi della nuova casa, suggellando con un gesto semplice ma fortissimo quella fiducia reciproca che ha reso possibile questo lieto fine. Un momento intimo e commovente, che ha unito in un abbraccio la gratitudine di una madre e la generosità di un uomo che ha scelto di aiutare senza clamore. Intanto la vicenda di Tamara e Marco continua a diffondersi in tutta Italia.

Il sindaco di Fano e i numeri dell’emergenza

Nel corso del programma è stato mostrato anche il video dell'intervista al sindaco di Fano, Luca Serfilippi, realizzato il giorno precedente, in cui il primo cittadino ha descritto le difficoltà del Comune nell'affrontare l'emergenza abitativa. Il sindaco ha chiarito anche sulle colonne del Carlino la posizione dell'amministrazione, fornendo anche i dati del fenomeno: “A Fano oggi abbiamo 290 domande per un alloggio Erp – ha spiegato –. I nostri servizi sociali seguono 22 nuclei in emergenza abitativa, con minori, persone con disabilità o anziani soli colpiti da sfratto esecutivo. Negli ultimi anni consegniamo in media otto-nove alloggi Erp, e a ottobre 2025 siamo a sette”.

Il sindaco ha ribadito la necessità di una programmazione strutturale e non solo emergenziale: “Servono strumenti nazionali certi e continui – ha aggiunto –. I Comuni fanno la loro parte, ma senza il rifinanziamento del Fondo Affitti e del Fondo per la morosità incolpevole sarà difficile dare risposte immediate. Dobbiamo anche favorire accordi con i proprietari per canoni calmierati e percorsi di housing sociale, soprattutto per le famiglie con minori”.