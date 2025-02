Tampona un’auto e finisce contro un albero. Incredibilmente illesa una 59enne fanese

Tampona un’altra auto e poi finisce contro un albero. Tanta paura ma per fortuna nessun ferito nell’incidente avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 17, in via Papiria all’altezza di via Lambruschini. Protagonista una 59enne fanese alla guida di una Fiat Panda con a bordo la figlia di 35 anni e la madre di 86 che procedeva su via Papiria quando, all’altezza di via Lambruschini, ha perso il controllo della vettura: prima ha colpito un’altra auto guidata da una romena, residente a Fano di 54 anni, poi ha sterzato a sinistra finendo contro un albero. Sul posto una pattuglia della Polizia locale.