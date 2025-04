Tari alle stelle? "Lavoriamo per contenerla"

Il centrodestra al lavoro per contenere l’aumento della Tari dell’11%. Due le possibili soluzioni: utilizzare ulteriori risorse dell’avanzo di bilancio, oltre ai 700mila euro che hanno già permesso di contenere l’incremento dal 15 all’11%, non escluso l’avanzo di Aset o puntare alla razionalizzazione del servizio (riduzione del porta porta e degli interventi di pulizia delle strade).

"La Tari – ha spiegato il sindaco Luca Serfilippi – è un servizio a pareggio di bilancio. Non è possibile andare in disavanzo. Se non interveniamo ora nel 2026 saremo comunque costretti ad aumentare le tariffe, perché l’avanzo si andrà esaurendo. La coperta è corta: è oggi il momento giusto per trovare soluzioni intelligenti e sostenibili, così da evitare rincari eccessivi in futuro." L’Amministrazione comunale, dopo il ritiro della delibera in discussione nel consiglio comunale di martedì, ha 45 giorni di tempo per "trovare la soluzione migliore – ha chiarito il primo cittadino – per tutelare famiglie e imprese, proteggendo al tempo stesso le casse comunali." Serfilippi ha scaricato sulla giunta Seri l’aumento dell’11% della Tari 2025: "E’ stato deciso nel 2024 dalla precedente amministrazione in sede Ata e successivamente rinviato al 2025, scaricando la responsabilità su chi sarebbe venuto dopo. Il centrosinistra ha scelto di coprire l’aumento con l’avanzo di bilancio (1 milione 400 mila euro ndr) cioè con soldi dei cittadini. Ma l’avanzo non è una risorsa illimitata: se continuiamo ad attingervi, rischiamo nei prossimi anni di dover applicare aumenti ben più pesanti. Per questo oggi servono scelte oneste e responsabili. Quell’aumento va gestito e contenuto". Serfilippi ha chiarito che "nel 2024, l’aumento previsto era del 5,5%, pari a 1,4 milioni di euro, coperti interamente con l’avanzo di bilancio. Nel 2025 si aggiunge un ulteriore 5,5%, per un aumento complessivo di 2,2 milioni di euro rispetto al 2023". "La scadenza per l’approvazione –ha chiarito l’assessore alle Finanze Santorelli – era inizialmente fissata al 30 aprile, ma è stata prorogata dal governo al 30 giugno". La maggioranza fa quindi sapere di aver deciso "in modo unito e coeso di prendersi tutto il tempo necessario per condividere la strategia con i gruppi consiliari e avviare un tavolo con Aset, il nostro gestore, per valutare ogni possibile forma di calmierazione". "Non vogliamo aumentare le tasse – conclude Serfilippi – ma vogliamo dire la verità ai cittadini e fare scelte responsabili, condivise con le categorie economiche".

Anna Marchetti