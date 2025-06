Tari, il Comune azzera gli aumenti. E torna l’ipotesi cassonetti in centro

La giunta Serfilippi evita l’aumento del 17% della Tari per le famiglie e la riduce al 3,75% per le aziende. Ma nel prossimo futuro potrebbero tornare i cassonetti in centro storico, di colore marrone a basso impatto visivo, sull’esempio di Ascoli Piceno, per i quali sarà necessaria l’autorizzazione della Soprintendenza. Per evitare la stangata Tari "prevista a bilancio – ricorda l’assessore ai Tributi Alberto Santorelli – dall’allora presidente di Aset Paolo Reginelli in accordo con il presidente di Marche Multiservizi Mauro Tiviroli, abbiamo deciso di utilizzare 1,5 milioni di euro dell’avanzo vincolato del bilancio comunale".

"Un aumento del 17% – ribadisce il sindaco Luca Serfilippi – messo a bilancio, nel 2024, sia da Aset sia da Marche Multiservizi: chiunque avesse vinto le elezioni lo avrebbe dovuto applicare sia a Fano sia a Pesaro. Noi per evitare l’incremento abbiamo eroso in maniera significativa l’avanzo di bilancio (rimangono solo 700mila euro) scaturito dal recupero della Tari di cinque anni fa". Un intervento tampone che non si potrà ripetere tutti gli anni ed è per questo che il Comune ha deciso "di avviare, insieme ad Aset, un processo di revisione generale della Tari e del servizio di igiene urbana. Senza pregiudicare la qualità del servizio pensiamo ci siano degli importanti margini di crescita".

Tra le ipotesi prese in considerazione c’è la "riorganizzazione della raccolta rifiuti nella zona mare e in centro storico, a iniziare dal cambio degli orari. Non escludiamo neppure la possibilità di riportare i cassonetti in alcune zone del centro, così come si tenterà di proporre il servizio di igiene urbana a Mondolfo, che lo ha appaltato a una società siciliana, e a Colli al Metauro, attualmente con Marche Multiservizi: in entrambi i casi si tratta di contratti in scadenza. Dobbiamo puntare alle economie di scala per contenere il costo del personale che più incide sulla Tari".

L’assessore Santorelli ha parlato di "un’altra patata bollente ereditata dalla precedente amministrazione. Non si sono occupati minimamente di ridurre la Tari, anzi c’è una lettera firmata da Reginelli e da Tivoroli indirizzata all’Ambito per chiedere l’aumento della Tari. Con il risultato che l’Ambito, su sollecitazione delle due aziende, ha votato l’aumento del 17% della tassa per il 2025". La giunta Serfilippi, per evitare che la situazione si riproponga nei prossimi anni, ha anche dato mandato agli uffici comunale e ad Aset di portare in consiglio comunale alcune modifiche sulle premialità per i dirigenti e sugli obiettivi per ottenerle. "Non basterà più – spiega Santorelli – aumentare il patrimonio netto dell’azienda come in passato, per ottenere le premialità dovranno mantenere invariato il costo del servizio di igiene ambientale, a parità di efficienza. Costo che, invece, aumenta annualmente di 500-700mila euro". "Va chiarito – ha concluso l’assessore alle Società partecipate Loretta Manocchi – da cosa derivano gli aumenti dei costi e se le risorse umane si possono impiegare in altri settori".