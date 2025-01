Tassa rifiuti. Pronti gli aiuti

Il Comune di Mondavio ha emanato il bando per le agevolazioni Tari a favore delle famiglie a basso reddito, per l’annualità 2024, fissando al 14 marzo la scadenza per la presentazione delle domande. Ad aver diritto al beneficio sono i nuclei familiari fino a 4 componenti con un reddito Isee sino a 9mila euro e quelli con 5 o più membri sino a 14mila euro di Isee. L’entità delle agevolazioni che saranno riconosciute va da 100 a 200 euro a seconda delle varie fasce. Le domande vanno inoltrate all’ufficio servizi sociali del Comune allegando una fotocopia del documento di identità. Info allo 0721.97101, interno 2.