"Tassa sugli orti degli anziani" nel mirino

"Trasformare i circoli ricreativi per anziani nelle sedi dei consigli di quartiere". E’ quanto denuncia il consigliere comunale del Pd, Dimitri Tinti (foto), (ex assessore ai Servizi sociali) sulla ‘rivoluzione’ della giunta Serfilippi che riguarderebbe "la trasformazione dei circoli ricreativi, l’applicazione della ‘tassa’ sugli orti per gli anziani e l’abbandono del progetto ‘Old but gold’".

"Destinare le sedi dei circoli – fa presente Tinti – ad un uso promiscuo, aperte a giovani, bambini e disabili, e trasformarle nelle sedi dei consigli di quartiere, come confermato dall’assessore ai Servizi sociali Lucia Tarsi in consiglio comunale, significa snaturare la loro identità. Questi spazi non sono semplici edifici, ma presidi di socialità e benessere per gli anziani, a cui gli stessi hanno dedicato anima e corpo negli anni, fondamentali per contrastare l’isolamento e promuovere l’inclusione. La nuova convenzione con i circoli ricreativi per anziani è stata approvata dalla giunta senza alcun confronto con i presidenti e i consigli direttivi, limitandosi a un giro di telefonate". Questa ulteriore decisione si aggiunge, per il Pd, alla ‘tassa sugli orti’ (si è parlato di circa 100 euro ndr). "L’ipotesi – insiste Tinti – di introdurre costi aggiuntivi, oltre alla quota associativa di 20 euro, non è stata smentita dall’assessore. Questo avvicinerebbe gli orti ad una gestione privata, non esclusivamente dedicata agli anziani, dimostrando una totale mancanza di conoscenza delle peculiarità e delle finalità sociali stabilite, per di più, dal regolamento comunale delle 3 realtà ortive (Chiaruccia, Tre Ponti e Belgatto)". A tutto questo, il consigliere Tinti aggiunge il timore che la giunta voglia anche abbandonare il progetto "Old but gold".

"Progetto finanziato dall’amministrazione e nato – spiega Tinti – da una coprogettazione a cui ha partecipato la Pro loco e che ha costruito negli ultimi 5 anni una rete virtuosa di coordinamento tra i circoli ricreativi e gli orti per anziani". Tinti invita "l’amministrazione comunale a garantire la gratuità degli orti, a preservare la funzione originaria dei circoli per anziani e a rilanciare ‘Old but Gold’ o come lo vorranno chiamare". L’ex assessore non risparmia critiche neppure sul bando 2024 a sostegno degli affitti " che non è stato ancora pubblicato e a cui sono stati destinati solo 50mila euro contro i 200mila dell’anno precedente". E ancora: "Occorre immediatamente rimpinguare il bando 2024 e ripristinare un fondo significativo per il 2025 (anche in questo caso sono previsti solo 50mila euro)". Anna Marchetti