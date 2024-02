"Team più tranquillo. Sul mercato c’è poco"

L’Alma continua ad allenarsi anche se è stata rinviata la trasferta a Piedimonte Matese a mercoledì 6 marzo. Il Fano tornerà quindi in campo mercoledì 28 febbraio tra le mura amiche del ‘Mancini’ contro il Notaresco. Il rinvio delle gare, che è stato possibile a causa della convocazione nella rappresentativa Under 18 di serie D del difensore Alessandro Mancini, porterà anche dei benefici alla squadra, che potrà recuperare anche l’infortunato Alessandro Tomassini, alle prese con uno stiramento, mentre Giuseppe Serges è rientrato in gruppo, ma non ha ancora i minuti nelle gambe vista la prolungata assenza dai campi di gioco. Sarà assente contro gli abruzzesi capitan Gianluca Urbinati, squalificato per un turno per recidività in ammonizione.

Il presidente Salvatore Guida reputa che il rinvio delle gare abbiano sia risvolti positivi che negativi: "Non disputare la gara nemmeno domenica 25 febbraio è una situazione allo stesso tempo sia positiva che negativa. Positiva perché ci permette di ricompattare il gruppo e recuperare qualche piccolo infortunato, e negativa perché nel caso i risultati di domenica dovessero essere ancora sfavorevoli alla nostra classifica si disegnerebbe un quadro non veritiero, ma dobbiamo pensare che abbiamo due gare in meno. Se avessimo giocato a Piedimonte Matese avremmo dovuto fare a meno di capitan Urbinati, squalificato, mentre giocando prima in casa con il Notaresco reputo che a livello psicologico sia una condizione migliore".

Presidente purtroppo i risultati dell’ultimo turno non sono favorevoli per l’Alma Juventus Fano, ma mancano ancora tante gare, e come diceva poco prima il Fano ha comunque due gare da recuperare e in cui si spera si possano fare punti.

"Ritengo che ottenere la salvezza sul campo sia la cosa più importante e impellente in questo momento. Dobbiamo essere attenti alla classifica e ai punti, ed è vero che l’ultimo turno non ci è stato favorevole visti i risultati degli altri campi, però è anche vero che ci sono ancora più di trenta punti a disposizione e ho molta fiducia nel gruppo. La squadra adesso psicologicamente e mentalmente ha una tranquillità in più: i ragazzi sanno che esiste una proprietà, che il proprio impegno in campo sarà corrisposto da un premio maturato in denaro, sanno che c’è sempre a disposizione una porta in cui bussare per fare a capo di qualsiasi esigenza che un ragazzo può avere. Abbiamo cercato di mettere tranquillità nell’ambiente, e in questo di grande aiuto è stato mister Cornacchini, che ha una eccezionale voglia di mantenere la categoria, e per questo sono molto fiducioso".

Il Fano si sta muovendo anche sul mercato?

"Stiamo cercando di rastrellare il mercato, ma c’è veramente poco, perché le normative sono più stringenti per i tesseramenti, e ciò che si trova attualmente tra gli svincolati sono giocatori o non pronti fisicamente o non adeguati a quello che potrebbe essere la causa salvezza. Scardina? Abbiamo parlato con il procuratore e con il ragazzo e non rientrerà in gruppo, quindi argomento chiuso".

Lara Facchini