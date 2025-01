Teatro, a Mondavio il via l’8 febbraio con ’Chita, storia della Fornarina’

E’ stato reso noto il programma della rassegna Amat ‘Teatri d’Autore’ che riguarderà Mondavio ed è già possibile anche acquistarne i biglietti. Sono due gli spettacoli che verranno ospitati dallo storico Teatro Apollo della cittadina rinascimentale, nella piazzetta a fianco della Rocca Roveresca. Il primo è in calendario per l’8 febbraio e si tratta di ‘Chita, storia della Fornarina’, con Giulia Bellucci; mentre il successivo, ‘La costruzione di un amore’, si terrà l’8 marzo.

"‘Ghita’ racconta un Raffaello inedito, umano, preda delle passioni, diviso, combattuto tra la carnalità dell’incontro amoroso e la sacralità più assoluta dell’arte. Il ‘Dio mortale’ visto attraverso gli occhi di Margherita Luti, l’ultima amante e sicuramente la più famosa: La Fornarina. È la storia di un amore assoluto e potentissimo. Amore e morte insieme. Un sentimento universale mai completamente risolto, una perdita che non è lecito piangere, se non nel silenzio di un convento. Le lacrime agli occhi di Ghita, di fronte alla tomba del proprio amore scomparso appena 37enne. L’urlo di dolore che le lacera le viscere, quando vede che accanto al nome del suo amore, hanno inciso nella pietra il nome di una donna che non ha mai amato e non il suo. La corsa di Ghita attraverso la città, derisa ed allontanata da tutti, preda della rabbia ed accecata del dolore. La sua scelta di chiudere il mondo fuori dalla porta del convento, o forse di chiudere se stessa lontano dal mondo".

‘La costruzione di un amore’ è, invece, un racconto musicale dedicato a Mia Martini e a Ivano Fossati, di Diego Tancredi, con Arianna Cleri, Carlo Simonari, Simone Nobili e lo stesso Diego Tancredi. "L’amore – si legge nella presentazione dello spettacolo - è qualcosa che va pazientemente e anche dolorosamente costruito, con fatica, un po’ alla volta; una relazione è qualcosa di fragile, che si sa che potrebbe anche crollare prima o poi, ma la cui costruzione è comunque indispensabile, inevitabile. E in quella costruzione dolorosa, e anche nella consapevolezza della sua fragilità e caducità, c’è appunto il senso ultimo dell’amore".

Sandro Franceschetti