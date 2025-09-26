Techfem, bilancio da record. Ricavi per 54,8 milioni

Un bilancio da record che proietta Fano al centro delle sfide energetiche globali. Techfem, azienda di ingegneria fondata nel 1984 dalla famiglia Ferrini e con quartier generale in città, ha chiuso l’ultimo esercizio con ricavi per 54,8 milioni di euro e un utile netto di 4,9 milioni, più che raddoppiato rispetto al 2023.

Numeri che parlano chiaro: il piano industriale 2024-2026 è stato centrato con due anni di anticipo, grazie a una strategia che ha saputo unire governance e diversificazione. "Abbiamo investito con convinzione nella nostra struttura e nelle persone, con oltre 115 nuove assunzioni, perché crediamo che la vera transizione energetica passi prima di tutto dalle competenze", ha dichiarato l’amministratore delegato Federico Ferrini, sottolineando la centralità del capitale umano in una fase in cui il settore energetico è chiamato a cambiare pelle. Oggi Techfem conta più di 400 collaboratori, distribuiti tra la sede centrale fanese e le filiali di Lamezia Terme, Bologna, Torino, Tirana e Atene. Un radicamento locale che non ha impedito di guardare con decisione all’internazionalizzazione, puntando su progetti complessi e innovativi. L’azienda, specializzata in pipeline e impianti per l’oil&gas, sta spingendo sul fronte dell’idrogeno, del nucleare e dell’eolico offshore, con oltre 50 progetti dedicati ai cosiddetti gas verdi e particolare attenzione alle filiere dell’ammoniaca e dei carburanti sintetici. Non mancano investimenti in ricerca e sviluppo: negli ultimi anni sono state messe a punto tecnologie proprietarie per il recupero delle emissioni di metano dalle reti di trasporto, da cui è nata anche una newco dedicata. Il risultato è un posizionamento sempre più forte tra gli attori chiave della transizione energetica, con la capacità di trasformare la tradizione ingegneristica marchigiana in un modello esportabile. Da Fano, dunque, parte un messaggio chiaro: l’innovazione e la crescita industriale non sono soltanto numeri di bilancio, ma un progetto che tiene insieme lavoro, competenze e futuro.

ti. pe.