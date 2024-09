"Tempi di attesa imprevedibili. Ecco come funziona"

Il dramma dell’attesa. Aspettare mesi, anni, quella telefonata che potrebbe arrivare da un momento all’altro e che potrebbe significare aver salva la vita. E’ il dramma in cui si trovano a vivere tantissime famiglie in attesa di un trapianto. L’ospedale Sant’Orsola di Bologna è uno dei centri specializzati che effettua il trapianto anche in età pediatrica e che convoglia le speranze di tantissimi piccoli pazienti e dei loro genitori. "In media l’ospedale Sant’Orsola di Bologna effettua 5 trapianti di cuore all’anno per quanto riguarda i pazienti pediatrici – fanno sapere dal nosocomio bolognese –. Nel 2023 i numeri sono stati più alti. L’anno scorso, infatti, sono stati fatti 9 trapianti. Per quanto riguarda la popolazione adulta, invece, in media vengono fatti una trentina di trapianti cardiaci. Anche in questo caso i numeri del 2023 sono stati più elevati. L’anno scorso, infatti, i trapianti non pediatrici erano stati 41". I tempi di attesa, per forza di cose, non sono prevedibili. La lista dei trapianti è nazionale e, nell’attribuzione del trapianto entrano in gioco tantissimi fattori quali la compatibilità e la disponibilità del donatore. E la stessa attesa nei confronti di quella chiamata improvvisa affrontava, quotidianamente, da due anni e mezzo, anche la famiglia del piccolo Tommaso. Erano pronti per partire in qualsiasi istante, purtroppo non c’è stato tempo.