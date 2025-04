Tende, tavoli e stendini. Multati i camperisti

Numerosi camperisti multati, ieri pomeriggio alla Polisportiva Tre Ponti, dove non avevano il permesso di campeggiare ma solo di sostare. Invece si erano attrezzati con tavolini, tende e stendini, richiamati dall’evento del centro cinofilo "Weave a Dream", che aveva organizzato infatti una gara nazionale di Agility Dog richiamando numerosi partecipanti e, tra questi, oltre un centinaio di camper. Alcuni cittadini, però, hanno segnalato comportamenti assimilabili al campeggio abusivo nel parcheggio della struttura, di proprietà comunale. Tavoli all’esterno, tende aperte, scarichi non autorizzati: una situazione che non poteva passare inosservata lungo quella strada trafficatissima e che ha quindi inevitabilmente sollecitato l’intervento della Polizia locale.

La prima pattuglia, giunta sul posto venerdì, non ha riscontrato irregolarità: all’arrivo dei poliziotti, infatti, i partecipanti avevano prontamente chiuso tende e ritirato tutto. Nessun verbale è stato infatti redatto in quell’occasione. Eppure, nelle foto inviate dai cittadini ai vigili urbani, certe infrazioni risultavano ben visibili. E così ieri pomeriggio è scattato un secondo controllo a sorpresa. Questa volta l’intervento della Polizia locale ha portato all’elevazione di numerose sanzioni, con multe da 100 euro per ciascun camper che stava esercitando attività compatibili con il campeggio: verande aperte, tavoli, sedie e stendini asciuga panni allestiti all’esterno.

Le sanzioni sono state applicate in base all’articolo 19 del Regolamento di polizia urbana, che vieta il campeggio su aree pubbliche senza autorizzazione. Il sindaco Luca Serfilippi ha commentato: "Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni e la pattuglia ha registrato irregolarità. La sosta dei camper è consentita, ma solo sulle ruote e senza attrezzare l’area. Aprire tende o montare strutture non è permesso. È campeggio, e va fatto solo in aree attrezzate. C’è stato un errore di valutazione da parte degli organizzatori. È evidente che l’evento è stato pubblicizzato come un campeggio abusivo, non è stata una semplice disattenzione. Partiranno indagini. Noi non eravamo stati informati né avevamo autorizzato nulla".

Tiziana Petrelli