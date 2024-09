Tenta furto a Ponte Sasso, arrestato

Aveva messo nel mirino una casa a Ponte Sasso, ma l’intuito del proprietario e il pronto intervento dei carabinieri gli hanno fatto saltare il piano e gli sono costati l’arresto. A bloccare il malintenzionato, un 29enne residente a Fano, con precedenti, sono stati i militari della stazione di Marotta. L’episodio si è verificato lunedì, verso le 19. Il padrone di casa uscendo col proprio scooter ha notato la presenza nelle vicinanze della sua proprietà di un giovane che non aveva mai visto prima e che gli è parso sospetto. Lì per lì ha deciso di proseguire, ma pochissimi minuti dopo ha invertito la marcia per andare a controllare se i suoi timori potessero essere fondati, accorgendosi che era stata aperta la portiera della sua Golf parcheggiata in cortile e che c’erano dei segni di scalfittura nella serratura di casa, che, tuttavia aveva retto. L’uomo ha allertato i carabinieri, che arrivati tempestivamente sono riusciti a rintracciare e a bloccare in pochi istanti il responsabile, il quale si era nascosto in un orto ad alcune centinaia di metri, traendolo in arresto con l’accusa di tentato furto in abitazione, porto di oggetti atti a offendere (due coltellini) e detenzione di materiale da scasso, nella fattispecie un dispositivo per l’apertura degli sportelli delle auto definito ’pump it up’. Vicino al nascondiglio del giovane i militari hanno trovato anche un bastone con in cima un gancio, che probabilmente doveva servire per aprire le finestre.

Ieri, al Tribunale di Pesaro, si è svolta la convalida dell’arresto e nei confronti del 29enne è stato disposto l’obbligo di firma settimanale alla caserma carabinieri di Fano.

Sandro Franceschetti