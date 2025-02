Tenta il furto nel negozio e poi scappa via. Paura al Pincio

Ancora un episodio di delinquenza giovanile a Fano, e precisamente nella zona del Pincio che ormai da tempo è finita nell’occhio del ciclone per il verificarsi di questi fenomeni. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì scorso e protagonista è stato un giovane che avrebbe tentato un furto all’interno del negozio di articoli vari gestito da cinesi che si trova vicino a Porta Maggiore.

Secondo i racconti di alcuni testimoni che hanno assistito alla scena, il ragazzo che si trovava all’interno del negozio di cineserie avrebbe avuto un’animata discussione col proprietario e poi all’improvviso si sarebbe dato alla fuga non senza prima aver spaccato con un oggetto contundente la vetrina del negozio stesso. Sorpreso dall’azione, il titolare cinese ha tentato di inseguire il ragazzo lungo via Arco d’Augusto senza però riuscire a bloccarlo, lasciando il negozio incustodito e con la vetrina in frantumi.

Le telecamere di sorveglianza presenti in tutta la zona del Pincio dovrebbero aiutare le forze dell’ordine a individuare l’autore del gesto. Il problema della sicurezza nel centro storico, specie quando cala il buio, è particolarmente avvertito dai cittadini per la presenza di gruppi di ragazzini, spesso minorenni, che girovagano dando luogo a molestie, atti di vandalismo e di teppismo che non sempre vengono contrastati. E la zona del Pincio, come quella a ridosso delle mura romane, è luogo di ritrovo di queste mini bande.