Terrazza a Bagni Riccardo. Si chiama in causa il piano spiaggia

Lavori compatibili col nuovo Piano spiagge, ma privi di autorizzazione specifica. Per questo motivo, a seguito di una nota della Guardia Costiera di Marotta, acquisita agli atti il 6 maggio scorso, il Comune, dopo apposito sopralluogo, ha emanato tre giorni fa un’ordinanza nei confronti dello stabilimento ‘Bagni Riccardo’, in corrispondenza di Marotta centro, che prevede la demolizione a sue spese di un’opera di ampliamento, che comprende, in particolare, una terrazza di circa 40 metri quadrati. Demolizione al momento in standby, perché è in corso la contromossa dei gestori.

I fatti: la Guardia Costiera ha agito dopo un esposto, coinvolgendo la polizia locale del Comune. A seguito del sopralluogo è emerso che il lavoro in questione, benché fattibile secondo il Piano spiagge approvato circa due anni fa (e che ha stabilito a favore dei gestori degli stabilimenti la possibilità di ampliamento di chioschi, di realizzazione di piscine, idromassaggi e palestra attrezzate, favorendo al contempo l’abbattimento delle barriere architettoniche) era privo di alcune autorizzazioni che coinvolgono una serie di enti.

Da qui è stato redatto un verbale che ha posto sotto sequestro le opere ‘non in regola’ dello stabilimento ed è scaturita l’ordinanza del Comune di demolizione delle stesse. Un’ordinanza, quest’ultima, che potrebbe essere superata e, al momento è sospesa, perché è in corso da parte del privato che gestisce lo stabilimento una pratica di sanatoria, per superare gli aspetti burocratici che hanno condotto a sancire la mancanza di autorizzazione.

Si tratterebbe di un difetto di comunicazione tra il gestore stesso, i suoi tecnici e la struttura comunale. Da parte loro, i titolari della concessione hanno preferito non rilasciare dichiarazioni, definendosi, comunque, estremamente amareggiati per le notizie diffusesi negli ultimi giorni e ribadendo la loro buona fede. In attesa degli sviluppi regolamentari va detto che lo stabilimento in questione, eccezion fatta per l’area di ampliamento contestata, è pienamente funzionante e anche con una frequenza importante di clienti.

Sandro Franceschetti