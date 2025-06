Terre Roveresche, al via lo sportello di sostegno psicologico

Inizieranno domani mattina le attività 2025 di ‘ConTatto’: sportello di ascolto gratuito realizzato dal Comune di Terre Roveresche per fornire sostegno psicologico ai cittadini in stato di bisogno. "Siamo al quinto anno di questa importante esperienza – sottolinea l’assessore alle politiche sociali, Ortensia Sbrozzi –, che rappresenta un’opportunità per trovare l’aiuto, l’ascolto, la forza di aprirsi senza timore di essere giudicati, per poter superare le incertezze, le paure, le fragilità che rendono il percorso della vita talmente faticoso da sentirsi deboli e incapaci di affrontare il quotidiano con la necessaria serenità e consapevolezza".

A gestire il servizio sarà la psicologa e psicoterapeuta Federica Bonazza, che sarà a disposizione dei cittadini sia on line che in presenza al centro intergenerazionale di Piagge il sabato dalle 8,30 alle 12,30 e il mercoledì dalle 15 alle 19. Per accedervi occorre la prenotazione, da effettuare all’indirizzo mail contatto.terreroveresche@gmail.com, oppure con WhatsApp al 328.8181750.

"Ormai da anni – riprende Sbrozzi -, lo sportello accoglie diverse decine di persone, garantendo a ciascuna un percorso continuativo. Fra loro molti studenti, coppie, persone emotivamente in difficoltà con un grande bisogno di essere ascoltati e di condivisione. Il progetto riconosce e valorizza i bisogni emotivi delle persone, che spesso vengono messi in secondo piano".

s. fr.