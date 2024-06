Terre Roveresche, ’Avis a scuola’ è un successo

Alla secondaria di primo grado di Orciano e Mondavio dell’istituto comprensivo ‘Gio’ Pomodoro’ tra le attività formative portate avanti durante l’annualità che si sta concludendo in questi giorni con gli esami di terza media c’è stato anche il progetto ‘Avis a scuola’. Un percorso educativo proposto al dirigente Paolo Sterlicchi e agli insegnanti dall’Avis di Terre Roveresche presieduta da Flavia Ceccarelli, che ha coinvolto le ragazze e i ragazzi di seconda con l’obiettivo di sensibilizzare e avvicinare gli studenti e le loro famiglie al mondo delle donazioni. Gli alunni, dopo aver studiato com’è nata l’Avis e quale è la sua mission, hanno approfondito la tematica scientifica, approcciandosi ai temi ‘gruppi sanguigni’ e ‘fattore Rh’. Al termine del progetto, gli alunni, divisi in gruppi, hanno realizzato dei lavori testuali e grafici, valutati dalla commissione Avis. Fra gli elaborati, tutti di ottimo livello, è emerso in particolare quello firmato da Enrico e Federico).

s.fr.