Terre Roveresche tra sipario e calze della befana

Un divertente spettacolo teatrale e, poi, la distribuzione della calza con simpatiche e dolci sorprese a tutti i bimbi delle scuole dell’infanzia e delle primarie. E’ ciò che prevede la Festa dell’Epifania organizzata dall’amministrazione comunale di Terre Roveresche, con la collaborazione della Federazione Italiana Teatro Amatori. L’appuntamento, gratuito, destinato in primis ai baby cittadini dai 3 agli 11 anni, è per domani dalle 20,30 all’Auditorium Santa Caterina di Orciano. Sul palco la compagnia Teatro dei Bottoni, che proporrà ‘Il paese senza parole’, con Chiara Pietrucci e Matteo Bucchini. Uno spettacolo arricchito dall’utilizzo di webcam e video proiettore per disegni realizzati dal vivo, liberamente ispirato all’albo illustrato di Agnes de Lestrade ’La grande fabbrica delle parole’, che affronta in modo originale il tema del potere della comunicazione e del valore della libertà di espressione. La storia narra di un paese in cui nessuno parla, a causa di un antico litigio, una divisione che ha portato gli abitanti a essere diffidenti, ritrosi, fino a dimenticare le parole. E allora come si fa a comunicare? I più forti, i più ricchi, comprano parole fabbricate per loro, argomenti e pensieri. Poi c’è Elia, che vorrebbe parlare, ma non ha soldi, non è forte, e per questo troverà una strada tutta sua per comunicare.

L’assessore Ortensia Sbrozzi (foto), evidenzia: "Abbiamo unito a un momento di festa uno spettacolo teatrale, perché si tratta di una forma artistica importante, capace di arricchire il bambino anche da spettatore, permettendogli di vedere realtà diverse, stimolare la fantasia e vivere nuove emozioni".