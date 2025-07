Terre Roveresche, tutti pazzi per i ’Circuito Folk’

Cresce l’attesa per l’evento organizzato da una delle band musicali più iconiche dell’entroterra fanese: i ‘Circuito Folk’, che per festeggiare i propri 20 anni di attività hanno organizzato una serata speciale negli spazi esterni del ristorante dancing Montecucco di Terre Roveresche, in programma per domani dalle 18 fino a tarda notte.

Dj set, ospiti a sorpresa, ricca cena a buffet (a 30 euro per gli adulti e 15 euro da 12 in anni in giù) sono alcuni degli ingredienti della serata, arricchita anche da animazioni per bambini con giochi, gonfiabili, trucca bimbi e zucchero filato e poi dall’attesissimo concerto dei ‘Circuito Folk’ che dalle 22 scalderanno le vene dei propri tanti estimatori.

Chi non vorrà partecipare alla cena potrà seguire comunque l’esibizione della band con un biglietto di 8 euro che darà diritto a una consumazione. Alla kermesse sarà presente anche l’associazione non profit ‘Un granello di senape’, che opera in Italia e in Africa, con una serie di creazioni artistiche.

Per evitare ritorni a casa a tarda notte, si è decisa la possibilità per i partecipanti di accamparsi in tenda o sacco a pelo nelle aree della struttura. Insomma, una bella serata di musica, solidarietà e anche coscienza civica, grazie ai ‘Circuito Folk’, formazione nata nel 2005, che attualmente annovera Roberto Gramolini voce e chitarra acustica, Luca Romagnoli alla fisarmonica, Loretta Baldini al flauto traverso, Federico Filippetti alla batteria, Matteo Francioni al basso, Niccolò Amadori al violino, Roberto Gargamelli a chitarra e mandolino, Mario Sehtl al violino e Simone Medori a batteria e percussioni.

s. fr.