Terre Sonore, è tempo del (doppio) gran finale. Il festival si chiude tra Fossombrone e Gradara

E anche Terre Sonore volge al termine. Ultimi due appuntamenti per la quarta edizione del festival itinerante organizzato da Fano Jazz Network. Giovedì, nell’area archeologica di San Martino del Piano a Fossombrone (ore 21.30), si potrà ascoltare la Dino Gnassi Funky Horns con un ospite speciale: il sassofonista americano James Thompson. Il repertorio è principalmente orientato verso il funk - soul e lo swing in un mix di cover e brani originali grazie a due campioni di questo genere come il californiano Thompson e il trombonista Gnassi. Sarà un concerto dinamico e carico di energia. Il tutto sotteso da ritmiche vibranti e dall’energia dei fiati che si fonde con il sound dell’organo Hammond. Il concerto sarà preceduto alle 19 da "Pillole di archeologia" a cura di Vanessa Lani, direttrice della Rete museale della via Flaminia, che racconterà l’antica Flaminia on the road.

Finale sabato 31 agosto, nel Cortile d’onore del castello di Gradara (ore 21.30), con il pianista Alessandro Lanzoni e il suo progetto Bouncing 4 Bud. Lanzoni celebra il centenario della nascita di Bud Powell con questo progetto in piano solo che si configura come omaggio a uno dei più geniali interpreti del bebop, reinterpretando alcuni dei suoi brani più iconici. "Fedele alla visione e al marchio compositivo di Powell - si legge nelle note di sala - Lanzoni infonde la sua più autentica anima artistica, creando un singolare incontro musicale che, nel rispetto per il grande maestro, riflette tutta la sua identità musicale". L’assegnazione del "Top Jazz 2013" come miglior nuovo talento dell’anno colloca ormai da tempo Lanzoni fra gli artisti di maggiore personalità del jazz italiano. In occasione del concerto è possibile partecipare a visite guidate al castello. Info: Pro Loco Gradara, tel. 0541 964115.

C. Sal.