Terremoto di magnitudo 3 a Saltara, verifiche in corso su scuole e cimiteri

La cartina con l'epicentro del terremoto, proprio a Calcinelli di Colli al Metauro

Colli al Metauro (Pesaro Urbino), 22 gennaio 2023 – Brusco risveglio, questa mattina, per tante persone di Colli al Metauro, Saltara e dei paesi vicini, tirate giù dal letto da una scossa di terremoto di magnitudo 3. Secondo i dati diffusi dall’Ingv, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma è avvenuto alle 7 e 22 minuti, con epicentro proprio a Colli al Metauro, esattamente a Calcinelli (in un’area sul lato monte della cittadina, tra la superstrada e la Statale Flaminia), ad una profondità di 10 chilometri.

Tra coloro che hanno avvertito nitidamente la scossa, c’è anche il sindaco di Colli, Pietro Briganti, che racconta: “Io ero in casa, già in piedi, e stavo coordinando telefonicamente alcune verifiche sulla viabilità delle zone più alte del nostro territorio, per constatare la presenza di neve sulle strade, quando all’improvviso ho sentito un boato, una specie di forte esplosione, e contemporaneamente hanno iniziato a vibrare alcuni oggetti. Per fortuna è durato poco, direi non più di 10 secondi, probabilmente meno”.

A quel punto, il primo cittadino ha deciso di attivare controlli sugli edifici scolastici e sui cimiteri, che sono ancora in corso. In attesa dei risultati di questi sopralluoghi, non risultano, al momento, danni a persone o cose. Il sisma, che ha indotto diversa gente a scendere in strada, è stato avvertito in una fascia piuttosto ampia che nell’entroterra è arrivata fino a Fermignano e sul lato mare sino a Fano. All’episodio delle 7:22 non sono seguite altre scosse, neppure di magnitudo inferiore a 2.