Tesori storici in mostra a Mondolfo

Apertura notturna, oggi, per il Museo Civico di Mondolfo, che sarà fruibile dalle 21 alle 23. Una fruizione straordinaria, in aggiunta a quelle consuete in orario diurno, che scaturisce dall’adesione del Comune al ‘Gran Tour Musei 2024’ promosso dal Ministero della Cultura e dalla Regione Marche. Per l’occasione verranno esposte in anteprima alcune nuove acquisizioni che andranno ad arricchire il polo culturale. Tra queste, un baule da diligenza americano del XIX secolo appartenuto al noto artista Adolfo Apolloni. Un’altra opera che sarà esposta in anteprima é stata donata dagli eredi del compianto Stefano Spinaci. Si tratta di una preziosa statua di San Giuseppe. Inoltre, a implementare la sezione del museo dedicata alla ‘Memoria della Fisarmonica’, verrà messo in mostra un pregiato organetto ‘firmato’ Aldo Silvestrini.

s.fr.