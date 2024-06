TikToker e YouTuber: "Così parliamo ai giovani"

Adrian Fartade youtuber e divulgatore scientifico, il tiktoker Daniele Davì e il podcaster Pablo Trincia. Sono questi gli ospiti di Generazione Futuro, il Festival che la Fondazione Cassa di Risparmio di Fano da tre anni dedica ai giovani. In programma venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 giugno, l’evento a ingresso gratuito si svolge alla Corte del Nespolo di Palazzo Bracci Pagani, a partire dalle 21.15. "Ad aprire il festival venerdì 21 giugno – spiegano gli organizzatori – sarà Adrian Fartade con un talk dal titolo ‘Moriremo tutti! Come finirà il mondo? E noi che fine faremo?’. Adrian Fartade è uno youtuber di successo, scrittore di libri ’galattici’ e conduttore Tv, con una community di appassionati che segue le sue avventure tra le stelle. Racconta con semplicità e ironia i misteri dell’universo, avvicinando anche i più restii alla scienza.

Si prosegue sabato 22 giugno con Daniele Davì che nel talk ‘POV: vita da TikToker’ parlerà del nuovo social media esploso tra i più giovani. Daniele Davì è un giovane attore e content creator, classe 2000, che spopola sui social grazie alla sua ironia, creatività e originalità, conquistando i giovanissimi di TikTok dove oggi ha 3 milioni di follower. I suoi contenuti ironici trattano anche di temi profondi come il bullismo. Infine domenica 23 giugno per ‘L’arte del racconto del reale’, Pablo Trincia svelerà le tecniche narrative efficaci portando le sue esperienze come reporter di inchieste per Piazzapulita, Report e Le Iene.

I giovani partecipanti potranno interagire con gli ospiti, ponendo domande sul posto o attraverso un’app. Quest’anno il tema del Festival è la digitalizzazione "con particolare attenzione – ha spiegato Jacopo Mascarucci di Comunica Media Agency – alle nuove tecnologie, alle piattaforme digitali, come TikTok e all’intelligenza artificiale: questo rende il festival interessante e attuale tra le nuove generazioni". "Un format – ha ricordato il presidente della Fondazione Giorgio Gragnola – che è la dimostrazione concreta della sensibilità della Fondazione verso le nuove generazioni".

Anna Marchetti