Tin Bota tra corsa e solidarietà. La ’maratonina’ è diventata grande

Torna, per il terzo anno consecutivo, la ‘Tin Bota Romagna half marathon’. La mezza maratona omologata Fidal sulla distanza di 21 chilometri è nata nel 2023 dopo l’alluvione che ha colpito Forlì e la Romagna, per raccogliere fondi per acquistare attrezzature per gli impianti sportivi colpiti dall’acqua e dal fango. La manifestazione, che si terrà domenica 5 ottobre con partenza e arrivo in piazza Saffi, in questa edizione si arricchirà di alcune novità: oltre alla ‘21’ competitiva, quest’anno ci sarà anche la corsa competitiva di 10 chilometri, affiancata dalle corse-camminate non competitive di 4 e 10 chilometri.

La ‘Tin Bota’, organizzata dall’associazione sportiva Forlì Trail insieme agli enti di promozione sportiva come Uisp, Csi, Aics, Libertas ed Endas, è patrocinata dal Comune. Entrambi i percorsi competitivi, che toccheranno le zone alluvionate nel 2023, partiranno alle 9.30 di domenica 5, ma l’evento vivrà anche un antipasto nella giornata di sabato 4. Infatti alle 14.30 apriranno gli stand del Villaggio dove sarà possibile iscriversi al costo di 5 euro e prendere parte alla ‘Tin Bota Pet Friends’, camminata ludico sportiva di 4 chilometri attraverso le strade del centro che i partecipanti dovranno percorrere accompagnati dal proprio amico a quattro zampe. Parte del ricavato verrà devoluto al canile di Forlì. Il pomeriggio si concluderà poi verso le 17.30 con la sfilata dei cani ospiti al canile e dei cani di nuova adozione. Alle corse ci si potrà iscrivere in vari modi: o sul sito www.forlitrail.com, oppure al King in via della Pallacanestro 4 a due passi dal Palafiera, presso la Foto Ottica Giuliani in viale Roma 364, allo studio della dottoressa Katia Guernaccini in via Monari 28, oppure il sabato precedente alla gara alla segreteria di piazza Saffi dalle 14.30 alle 18 e anche domenica stessa sempre nella medesima piazza dalle 7.30. Il costo per l’iscrizione alle due gare non competitive è di 10 euro e ai partecipanti verrà donato un pacco gara ed una maglietta a ricordo della giornata, mentre per la 10 competitiva il costo sarà di 15 euro e di 30 euro per la mezza maratona e a tutti i ‘competitivi’ verrà dato il pacco gara più un asciugamano di spugna personalizzato.

La ‘Tin Bota’, che l’anno scorso arrivò a 1600 iscritti ma che in questa edizione vorrebbe toccare quota 2000, oltre a sostenere con parte del ricavato il Centro Donna, da questa edizione ha iniziato ad aiutare anche l’associazione PanCrea che si propone di sensibilizzare cittadini e istituzioni verso le malattie del pancreas, dello stomaco e dell’intestino, promuovendo iniziative come ‘Facciamo Squadra’, progetto che prevede percorsi personalizzati di attività fisica e fisioterapia per pazienti affetti da tumore al pancreas.

Stefano Benzoni