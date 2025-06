Tinti: "I circoli anziani non sono superati ma presidi di socialità"

"I circoli anziani non sono nè vecchi né superati, anzi sono presidi di socialità, dove negli anni scorsi sono state organizzate attività culturali e di alfabetizzazione digitale, iniziative con le scuole, momenti solidali e di condivisione". Il consigliere comunale del Pd ed ex assessore ai Servizi sociali, Dimitri Tinti, torna sul tema della gestione dei circoli ricreativi per anziani e sulla longevità attiva: "A metà anno non c’è traccia di alcun progetto di rete o di iniziative comuni, il budget di 25.000 euro, lo stesso degli ultimi anni, risulta inutilizzato e i circoli anziani vivono una fase di stallo". Poi le critiche alla gestione Tarsi che secondo Tinti ‘parla di progressivo invecchiamento dei circoli e dell’intenzione dell’Amministrazione di aprirli ai giovani, ai malati di demenza e infine ai consigli di quartiere’ senza, però, alcun segnale concreto di progettualità. Tarsi ha persino affermato che ‘ai giovani non si pensa perché non votano mentre agli anziani si pensa troppo spesso’ , con una frase che rivela la poca considerazione per la popolazione anziana. Al contrario i circoli anziani vanno sostenuti dando loro fiducia e autonomia, non snaturati con logiche improvvisate o soluzioni pasticciate". E ancora Tinti: "Mentre l’amministrazione temporeggia, improvvisa e magari aspetta che arrivi il progetto giusto dal soggetto più gradito, altri enti del terzo settore sopperiscono all’assenza del Comune, come nel caso dei corsi di alfabetizzazione digitale organizzati a maggio dalla pro loco o delle vacanze sociali avviate da alcune associazioni nei primi mesi estivi".

an. mar.