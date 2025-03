Tirreno Adriatico, conto alla rovescia. Due vallate pronte all’assalto

Saranno due giorni all’insegna del grande ciclismo per la Valcesano e per una parte della Valmetauro, domani e sabato. La storica corsa internazionale a tappe ‘Tirreno Adriatico’ partita lunedì da Lido di Camaiore e che terminerà domenica a San Benedetto del Tronto, prevede per domani l’arrivo a Pergola e per sabato la partenza da Lucrezia di Cartoceto. Con passaggi che il primo giorno interesseranno anche San Lorenzo in Campo e il secondo Calcinelli e Villanova di Colli al Metauro, Orciano di Terre Roveresche, Mondavio e di nuovo San Lorenzo in Campo.

E proprio San Lorenzo, sia pure di passaggio, è estremamente coinvolta, tanto che, visti gli orari di transito e la probabile interferenza con i servizi scolastici, il sindaco Dellonti ha disposto la chiusura di tutti i plessi, compreso il centro per l’infanzia ‘Peter Pan’ per entrambe le giornate e ha stabilito una serie di necessari limiti sul piano viario. Partendo, domani, con l’inibizione al traffico dalle 13,40 alle 15 del segmento dal Ponte sul fiume Cesano che segna il confine con Castelleone proseguendo sulla Ss 424 in direzione del capoluogo sino a Zona Ganga. Sabato la chiusura riguarderà il tratto dal Ponte del Pianaccio (al confine con Mondavio) alla rotatoria ‘Acqua Sulfurea’ dalle 12,50 alle 13,40.

Per quanto concerne Pergola, i ciclisti domani (quando saranno chiuse le scuole) faranno ingresso nel suo territorio, a seconda della media oraria tenuta, tra le 14,27 e le 14,50. Il primo passaggio nel centro storico è previsto tra le 14,30 e le 14,50; dopodiché si susseguiranno la salita dei Barbanti (tra le 14,59 e le 15,15); la salita Monterolo (15,20 -15,51); il secondo passaggio in centro storico (tra le 15,28 e le 15,59); e, infine, l’arrivo davanti al Museo cittadino di viale Gramsci nell’intervallo tra le 15,30 e le 16,01. Sulle strade interessate dalla corsa non si potrà circolare dalle 13,30 alle 16,30.

Relativamente alla viabilità, relativamente alla tappa di sabato con start da Lucrezia (considerata la partenza alle 12,45) è stato deciso il divieto di transito dalle 11,30 alle 14 in via Flaminia, via Sant’Anna, sulla Sp 26 in direzione Saltara, in via Nettuno, via Umberto I, Piazzale Acquarolo e via Peschiera. Altri divieti riguarderanno la Sp 4, la Sp 5 e la Sp 93 per il tempo del passaggio della carovana ciclistica. Una carovana estremamente attesa non solo dagli appassionati del pedale, ma da molta gente locale, contenta che il proprio territorio possa finire sotto i riflettori internazionali e avere l’opportunità di mostrare le sue bellezze. Ed è proprio questo lo spirito con cui le amministrazioni coinvolte, specie di Pergola e Cartoceto, hanno aderito a questa importante kermesse.

Sandro Franceschetti