’Topi d’appartamento’, l’Udc lancia l’allarme

Il coordinatore Udc di San Costanzo Marco Gasparini (foto) interviene sulla piaga dei ‘topi d’appartamento’ chiedendo un incremento degli organici delle forze dell’ordine e più controlli. "Si stanno intensificando nelle ultime settimane episodi di furti nelle abitazioni – evidenzia - e anche nel nostro comune abbiamo subito più volte tali reati, che allarmano la cittadinanza e minano quel senso di sicurezza che era proprio dei nostri piccoli comuni. Le forze dell’ordine, che ringraziamo per il costante impegno, data la carenza di organico a fatica riescono a garantire il loro servizio". L’esponente Udc aggiunge: "Riteniamo urgente porre l’attenzione su questo problema, chiedendo in primis al governo di tutelare in ogni modo i cittadini, soprattutto i più indifesi, dare maggiori strumenti di indagine e di azione alle forze dell’ordine con un aumento di organico e chiediamo anche alle autorità locali di impegnarsi in ogni modo. Coloro che pensano di rimanere impuniti commettendo reati nel nostro territorio sappiano che non ci sarà da parte della cittadinanza una scontata rassegnazione, quanto una continua e maggiore attenzione a quel che accade intorno a noi". "Anche i nostri giovani sono stati oggetto di aggressioni e furti da parte di bande di coetanei nella vicina Fano e ciò è inaccettabile", prosegue Gasparini, che conclude: "Nel ribadire il pieno supporto e ringraziamento, nonché collaborazione, a tutte le forze dell’ordine, e la vicinanza alle vittime di questi reati, auspichiamo un maggior presidio del territorio, anche tramite iniziative quali il controllo di vicinato. Vogliamo tornare ad abitare casa nostra con serenità".

s. fr.