Torna all’antico splendore la Torre Civica di Castelvecchio

E’ tornata all’antico splendore la Torre Civica di Castelvecchio, frazione di Monte Porzio, e oggi alle 18,30 si svolgerà l’inaugurazione dei lavori di restauro, alla presenza del sindaco Marco Moscatelli e dei componenti della sua squadra di governo comunale, rappresentanti della Regione Marche e del Gal (Gruppo di Azione Locale) ‘Flaminia Cesano’.

Proprio attraverso un bando del Gal hanno trovato copertura l’80% delle risorse necessarie per i lavori di sistemazione della vecchia Torre, ammontanti complessivamente a 62.500 euro, poco più di 10mila dei quali attinti dal bilancio dell’Ente. Per tirarla a lucido, sono stati restaurati i solai e le scale interne, in modo da renderla di nuovo accessibile, è stato sistemato il tetto e anche le facciate, intervenendo, infine, anche sul suo orologio, "che dalla prossima settimana – evidenzia il primo cittadino - tornerà a scandire l’ora, dopo che per circa trent’anni ha avuto le lancette immobili". "Nell’intervento – aggiunge – è rientrata anche la sistemazione delle campana, che, però, rimarrà muta per ragioni di quiete pubblica". Il capo della giunta annuncia, poi, una bella novità: "Alla base della Torre verrà allestito quello che abbiam definito ‘il museo più piccolo d’Italia’, che avrà una superficie di un metro e mezzo per un metro e custodirà un vaso e preziosi reperti ritrovati nel territorio comunale". Dopo il taglio del nastro il pomeriggio prevede lo spostamento nel giardino del castello Barberini dove sarà presentato il programma dell’estate. "Un calendario ricco – anticipa Moscatelli -, che tra luglio e agosto proporrà 29 serate, tra teatro, musica, sport e gastronomia".

Sandro Franceschetti