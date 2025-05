Torna ’Calciomercato - L’Originale’. Galà al Teatro della Fortuna, come esserci

Non è solo una vetrina televisiva, ma un evento che intreccia sport, cultura e territorio. Torna a Fano il Gala di "Calciomercato – L’Originale", che domani alle 18.30 accenderà i riflettori del Teatro della Fortuna per presentare l’edizione 2025 della celebre trasmissione di Sky Sport. Un appuntamento atteso, che conferma il legame ormai consolidato tra la città e il programma firmato da Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna, protagonisti di un format capace di coniugare informazione sportiva e linguaggio creativo, musica e racconto popolare. Con loro anche la giornalista Veronica Baldaccini e altri volti noti della redazione, per una serata pensata come preludio all’edizione estiva, che andrà in onda in diretta da Fano dal 7 all’11 luglio.

A rendere ancora più significativo l’evento è la partecipazione di sindaci e amministratori delle città coinvolte nel tour nazionale estivo del programma, ma anche la scelta della location: il Teatro della Fortuna non sarà solo un palcoscenico, ma simbolo di un legame fra il linguaggio dello sport e quello della cultura. "Durante il Gala realizzeremo anche una cartolina visiva dell’evento – spiega Corrado Moscelli dell’agenzia Comunica, che organizza l’appuntamento –. Sarà trasmessa sui canali ufficiali Sky e rappresenterà un’occasione per raccontare Fano da un’altra prospettiva, quella del dialogo tra città, media e narrazione sportiva".

Oltre alle anticipazioni sulla nuova stagione, è prevista la presentazione della sigla 2025, performance musicali curate da Bonan stesso e momenti di confronto con il pubblico. Un’occasione per riflettere sul linguaggio del calcio, che sempre più si apre a contaminazioni espressive, e per ribadire come anche un programma sportivo possa essere strumento di racconto civile e culturale. L’ingresso è gratuito, su prenotazione al botteghino del teatro.

ti.pe.