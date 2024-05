Torna il mercato. E il disco orario dura due ore

Oggi, martedì di mercato, la protezione civile tornerà a fare servizio al parcheggio di via Mirabelli. Non solo. L’assessore Belloni ha fatto elaborare dei manifesti, grandi e colorati, per avvisare gli avventori del mercato dell’obbligo di esporre il disco orario: per agevolare la turnazione di chi vuole fare un giro tra le bancarelle la sosta è consentita per un massimo di 120 minuti. "I volontari in divisa - spiega Valerio Tamburini, rappresentante degli ambulanti per Confesercenti - ci aiuteranno ad avvisare la gente. Nessuno vuole che le persone prendano la multa perché ignorano la novità, segnalata dai cartelli dal 28 marzo". Nonostante gli sforzi, anche martedì scorso la polizia locale ha elevato una trentina di multe da 29,40 euro per mancata esposizione del disco orario. "Le cose stanno migliorando - dice Tamburini - siamo passati dalle 100 multe dei primi martedì a un terzo di oggi".

s.v.r.