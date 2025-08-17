Torna il Palio di San Secondo. Cento giovani pronti alla sfida

Storia, cultura e tradizioni: a Pergola torna la rievocazione storica dell’arrivo in città delle spoglie dei Santi Secondo, Agabito e Giustina. Si tratta di ‘Pergola Medievale’ uno degli eventi clou del calendario estivo, in programma per venerdì prossimo, ideato nel 2009 e poi interrottosi negli ultimi anni, che in questo 2025 riprenderà, vivendo la sua 12esima edizione. La presentazione è avvenuta nella sede di Confcommercio Marche Nord. "Siamo molto contenti di collaborare a questa manifestazione – ha esordito il direttore Agnese Trufelli – che valorizza Pergola, la sua storia e le sue bellezze. E’ un evento in grado di promuovere una città e le sue tradizioni, importante anche dal punto di vista turistico ed economico". Ha proseguito il sindaco Diego Sabatucci: "Una kermesse di successo ideata nel 2009 dalla nostra giunta di ‘Pergola nel Cuore’ e che abbiamo voluto riproporre convinti della sua rilevanza sia a livello culturale che turistico. Avremo il piacere di ospitare alcuni dei gruppi storici più importanti d’Italia che renderanno la manifestazione spettacolare e coinvolgente".

"Ma questa – aggiunge – sarà anche la rievocazione storica caratterizzata da una grande novità che ci rende orgogliosi. Oltre 100 giovani pergolesi si sfideranno per la prima volta nella contesa del Palio di San Secondo". In collegamento è intervenuto il vicesindaco e assessore ai grandi eventi, Antonio Baldelli: "Conoscere, conservare, recuperare: questa rievocazione storica ha un rilevante valore per Pergola e la sua comunità. Torna con un programma ricchissimo e di assoluta qualità, grazie anche alla preziosa collaborazione con importanti gruppi storici". La manifestazione comincerà alle 17 e l’ingresso sarà libero.

Sandro Franceschetti