Torna l’acqua nel canale Albani. "Ma occhio alle zanzare"

È tornata l’acqua nel canale Albani. Dopo settimane di attesa, il flusso è stato ripristinato da Enel Green Power, che ha in gestione il canale. L’intervento è avvenuto nei giorni successivi alla conclusione dei lavori di consolidamento dell’argine sinistro, nel tratto tra il ponticello alla Liscia e il ponte Storto. In quest’area erano già stati effettuati in passato interventi per contrastare le infiltrazioni. Il ritorno dell’acqua ha richiesto tempi più lunghi rispetto alle previsioni. Un primo tentativo era stato effettuato una settimana fa, ma le piogge avevano compromesso il bypass temporaneo a Cerbara, danneggiato dopo la rottura della briglia causata da una piena nel 2023. Anche durante il periodo pasquale, le maestranze incaricate da Enel Green Power sono state al lavoro per ripristinare il corridoio alternativo, consentendo ora la ripresa del flusso nel canale. Per quanto riguarda la briglia danneggiata, l’avvio del cantiere per la sua ricostruzione è previsto per l’estate. Si tratta di un’opera da due milioni di euro. La ricostruzione dovrebbe concludersi entro un anno. Enel Green Power ha inoltre confermato l’adesione alla campagna comunale "Facciamo squadra" contro la della zanzara tigre, che prevede interventi di disinfestazione lungo il canale.

ti.pe.