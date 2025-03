Torna "Solidarte". Opere per bene

Nella città della Fortuna, l’arte torna a incontrare la solidarietà con la quarta edizione di Solidarte, la mostra con successiva asta benefica promossa dal Rotary Club di Fano, in programma domenica 13 aprile alle 16,30 nella chiesa di Sant’Arcangelo. La grande novità di quest’anno è il sostegno alla seconda edizione della mostra collettiva Venti Nuovi, un progetto che mette al centro il talento degli artisti fanesi. La mostra, che si inaugurerà sabato prossimo alle 17, sarà visitabile fino alla mattina del 13 aprile e fungerà da anteprima dell’asta: ogni artista del gruppo donerà un’opera al Rotary Club, andando così a costituire il nucleo principale dei lotti in vendita. A queste si aggiungeranno creazioni di altri artisti locali e nazionali, che hanno scelto di offrire il proprio contributo alla causa. L’intero ricavato dell’asta sarà destinato alla Caritas Diocesana, da sempre impegnata nel sostegno alle fasce più deboli della comunità. Tutti i lotti partiranno da una base d’asta di 50 euro, con rilanci minimi di 10. Un’occasione per lasciarsi ispirare dalla bellezza e fare un piccolo grande gesto di solidarietà.

ti.pe.