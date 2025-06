Torneo dei Campanili. Villa del Monte si prepara a ospitarlo

Villa del Monte, bella frazione di Terre Roveresche, si prepara ad ospitare il ‘Torneo dei Campanili’: oltre 150 atleti in gara per beneficenza nella disciplina di ‘bocca su strada’. Che consiste nel tirare la boccia su una strada il più lontano possibile. Il gioco si fonda sulla forza, ma anche sulla precisione del lancio. È diffuso in tutte le regioni italiane e in varie parti d’Europa. E’ cominciato il countdown per la giornata all’insegna dello sport, della tradizione e della solidarietà. Tutti elementi del ‘Torneo dei Campanili’ di Boccia su Strada, in programma per domenica 15 giugno a Villa del Monte, nel Comune di Terre Roveresche. Organizzato dall’Asd Barchi, l’evento sportivo vedrà più di 150 atleti sfidarsi nella disciplina della boccia alla lunga, una pratica antica che ancora oggi coinvolge appassionati di ogni età in tutto il territorio marchigiano. Ma quest’anno il torneo avrà un valore in più: il ricavato sarà devoluto a favore di due importanti realtà del territorio, l’associazione Fior di Loto Fano e la Fondazione Articolo 32, entrambe attive nel campo del sostegno sanitario e sociale. La competizione si aprirà di prima mattina con una serie di batterie che vedranno scendere in campo 15 squadre: San Costanzo, Sant’Ippolito, Cartoceto, Fano, Serrungarina, Monbaroccio, San Giorgio, Piagge, Fossombrone, Monteciccardo, Orciano, Montemaggiore, Barchi, San Giorgio Woman 1 e San Giorgio Woman 2. Sarà dunque una domenica di festa per tutto il territorio.

Sandro Franceschetti