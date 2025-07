Torneo dell’amicizia, vince il fair play

Si chiama ‘Torneo dell’Amicizia’ la kermesse sportiva che si svolge in questi giorni a San Michele al Fiume di Mondavio. Che ha come organizzatrice la locale parrocchia, che prevede la premiazione degli atleti più virtuosi dal punto di vista della disciplina. Il torneo, dalla scorsa settimana vede impegnati giocatori dai 9 ai 19 anni, divisi in due categorie: fino ai 12 anni e dai 13 ai 19. Si gioca per vincere, ma per gli organizzatori la cosa più importante non è chi riesce ad aggiudicarsi la vittoria in termini agonistici, ma chi ottiene, al termine delle gare, il risultato degli atleti più corretti.

Il ‘Torneo dell’Amicizia’, infatti, è volto a premiare chi nell’ambito delle partite che si svolgono per designare i vincitori della competizione, con tanto di arbitri, riescono ad ottenere il risultato migliore dal punto di vista della correttezza e dalla lealtà sportiva. Un premiato per ognuna delle sei squadre in campo: le tre dai 9 ai 12 anni e le altre dai 13 ai 19, che nelle diverse categorie si contenderanno la vittoria finale nel torneo. E i cui componenti potranno emergere in base a quanto evidenziato nelle diverse categorie.

Ivan Aloisi, organizzatore della kermesse evidenzia: "Sono 32 anni che proponiamo questo torneo per ragazzi e ragazze, che in questa edizione 2025 prevede la partecipazione di 12 squadre, ciascuna formata da ragazzi di diversa età. Il fatto di premiare chi si distingue dal punto di vista della correttezza e del fair play è un aspetto estremamente importante".

Sandro Franceschetti