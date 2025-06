Torrette si fa bella. Posti auto e nuove strutture

Torrette di Fano si avvia a diventare più bella e più accogliente per l’imminente stagione estiva. È quanto ci tiene ad esprimere Marco Battistelli dell’associazione Torrette Promotion che da circa 20 anni si impegna a rendere più attrattiva una delle spiagge più invitanti del litorale fanese. "Anche quest’anno, grazie alla disponibilità della famiglia Torroni, abbiamo già aperto il parcheggio da 400 posti auto di fianco alla statale, prima del sottopasso che conduce al centro di Torrette – dice Marco Battistelli – dando così una risposta importante ai turisti che affollano le nostre spiagge soprattutto nei week end. Poi speriamo di vedere completata al più presto la piazzetta sul mare, i cui lavori sono in fase di esecuzione, in modo da poter aver un ulteriore spazio per lo svolgimento delle nostre iniziative". L’associazione ha infatti trovato nell’Amministrazione comunale di Fano grande attenzione. "Diciamo che hanno ascoltato le nostre esigenze. Avevamo chiesto di allargare la passeggiata lungo il water front a quattro metri ed è stato fatto – prosegue il rappresentante di Torrette Promotion – adesso stanno realizzando una piazzetta di 200 metri quadrati che ci servirà per ospitare spettacoli e incontri. Speriamo anche in una sistemazione di via Alfredo Cappellini che per i suoi due chilometri e mezzo di lunghezza rappresenta un’arteria fondamentale per il nostro turismo". A proposito di questo Luciano Cecchini di Federalberghi rilancia: "Dobbiamo riconsiderare Torrette come punto strategico per il turismo fanese. Dal punto di vista ricettivo, la riapertura dell’Hotel Playa qualifica questo tratto di spiaggia davvero incantevole, mentre attendiamo che altre strutture come l’Hotel Maria e l’Hotel Eko tornino quanto prima a riaprire i battenti. A livello infrastrutturale occorre far proseguire la pista ciclabile da Ponte Sasso a Torrette e a Metaurilia, si tratta di un investimento strategico che porterebbe benefici enormi a tutta la zona". Per Cecchini il Comune di Fano deve puntare molto sullo sviluppo turistico di Torrette in quanto ci sono ancora tante potenzialità inespresse. Il nuovo Consiglio di Quartiere potrà lavorare in questa direzione.

sil. cla.