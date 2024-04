Toto voto, piovono reazioni: "Un sondaggio realistico"

La parola ai segretari e ai coordinatori dei partiti sui dati del sondaggio condotto da Tecnè e pubblicato in questi giorni dal nostro giornale, che attribuisce al candidato sindaco del centrodestra Luca Serfilippi il 42,5% dei consensi, a Cristian Fanesi del Pd il 31,8% e a Stefano Marchegiani de I Progressisti per Fano 2050 il 25,7%. "Serfilippi e il centrodestra – commenta la segretaria di Fratelli d’Italia, Loretta Manocchi – vincono al primo turno. Non votando oggi, quel 42,5% di consensi è un ottimo punto di partenza per vincere subito". Replica il segretario del Pd, Renato Claudio Minardi: "Quello di Tecnè mi sembra un sondaggio realistico, che ci conferma come il candidato sindaco si sceglierà al ballottaggio". Per la coordinatrice provinciale di M5S, Marta Ruggeri, "la vittoria al primo turno di Serfilippi, come lui voleva far credere, non è affatto scontata. E’ ottima la percentuale di Marchegiani se si tiene conto che quando mi sono candidata io, nel 2019, ho perso con il 18% dei voti".

"Il dato conferma che la città – incalza il segretario della Lega, Alessandro Brandoni – si è stancata di questa amministrazione pasticciona ed inconcludente, (2/3 degli elettori non voterebbero per Fanesi) e vuole un vero cambiamento. Nelle prossime settimane lavoreremo per convincere gli indecisi e vincere al primo turno". Per tutti, la partita finale si gioca sugli indecisi che insieme agli astenuti, sempre secondo Tecnè, sono il 44% degli elettori. "Gli indecisi – fa presente Minardi – si divido sempre a metà e comunque il centrosinistra può contare sul vice sindaco uscente Fanesi che, in questi anni, ha governato la città e, a differenza di Serfilippi che ha fatto di tutto per non fare il candidato, Fanesi si è messo in gioco, ha vinto le primarie e la città gli potrà dare fiducia". "Serfilippi – replica Brandoni – ha scelto di candidarsi a furor di popolo, senza bisogno delle primarie e di uscirne con soli tre voti di differenza". Aggiunge Manocchi: "Chi vuole il cambiamento e vuole rompere con il passato e con chi ha governato negli ultimi dieci anni, vota Serfilippi e il centrodestra". Non sembra preoccupare Manocchi neppure il voto disgiunto: "Sarà una parte residuale, la differenza la fa il candidato sindaco Serfilippi, è lui la novità se si vuole chiudere con il passato".

Minardi non si fa sfuggire l’occasione per rivendicare il risultato delle primarie del centrosinistra e per prendersela con I Progressisti: "Abbiamo portato a votare 3 mila persone, smentendo chi sosteneva che le primarie sarebbero state di visive. E adesso Fanesi lavora in squadra con gli altri tre. Il nostro avversario è la destra, ma noto la contraddizione tra il candidato sindaco Marchegiani che ha votato a favore del Prg e i consiglieri di M5S che hanno votato contro". "Marchegiani convince gli elettori – ribadisce Ruggeri – perché è una persona seria, competente e affidabile. Io credo che lui possa andare al ballottaggio e mi impegno perché ciò accada. Tutti noi della coalizione siamo molto presenti per strada e nei banchetti e, notiamo, il forte interesse per il nostro progetto". Anche Ruggeri sa che gli indecisi potranno fare la differenza: "Noi parliamo con tutti cercando di contrastare quella sfiducia generalizzata della gente nei confronti della politica e sulla possibilità di incidere a livello istituzionale".

Anna Marchetti