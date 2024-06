Tra bollette e debiti. Alma, summit decisivo

Piove sul bagnato in casa Alma. Perché dopo la comunicazione del Comune di Fano sul mancato pagamento di 33mila euro della Tari, la tassa sui rifiuti, dal 2017 relativa allo stadio "Mancini", pare che la stessa Amministrazione comunale abbia invitato nei giorni scorsi la società granata a pagare anche le bollette idriche riguardanti gli spogliatoi del campo di allenamento della Trave. Si tratta, ovviamente, di una cifra molto minore (11mila euro?) rispetto a quella della Tari del "Mancini", un debito probabilmente relativo alla stagione appena conclusa, che il Fano dovrà saldare oppure concordare con l’Aset le modalità di rientro entro una determinata scadenza. Un insoluto che si aggiunge ad una serie di molti altri che stanno spingendo l’Alma Juventus verso uno stato di crisi. Il presidente del club di via Toscanini Salvatore Guida ha comunque continuato a ribadire la sua volontà di andare avanti "cercando – ha ripetuto – di non mettere più in futuro in imbarazzo l’Amministrazione comunale", confidando per questo anche su un diverso dialogo con il nuovo sindaco Luca Serfilippi. Sindaco che ha promesso ai tifosi – una rappresentanza dei Panthers –, che sabato scorso sono andati ad incontralo, di chiedere al presidente Guida di rispettare gli impegni finanziari e di assicurare la capacità finanziaria di sostenere il club. Il popolo granata è quindi in attesa di conoscere quando avverrà l’incontro tra il sindaco e il presidente Guida dal quale con tutta probabilità dipenderà il destino futuro dell’Alma Juventus Fano.

Al punto in cui è ormai arrivati si può pensare che solo con un accordo tra l’attuale società proprietaria del Fano calcio e il Comune si potrà pensare di organizzare la prossima stagione agonistica in Eccellenza, perché tra situazione debitoria e contributi vari l’Amministrazione comunale può recitare una parte importante per il proseguo dell’attività calcistica. I Panthers, il gruppo di tifosi più critico, temono che la società vada verso il fallimento e si sono mossi per primi con il nuovo sindaco Serfilippi per cercare di avere chiarimenti sulla situazione in casa granata. Mancano ormai meno di 20 giorni alla presentazione della domanda di ripescaggio in D che il presidente Guida ha sempre detto di voler fare, ma le inadempienze nei confronti dei giocatori sono ancora tutte da saldare.

Silvano Clappis