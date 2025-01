Tra i pacchi del camion spunta un pitbull

di Antonella Marchionni

Chiuso in una gabbia angusta, sofferente e trasportato in mezzo ai pacchi. Aveva la coda recisa e le zampe insanguinate. Un pitbull maschio di 26 chili e circa 3 anni. E’ stata la scoperta fatta lunedì scorso, durante un servizio di controllo, dagli agenti della polizia stradale di Fano che hanno fermato un autocarro con targa rumena sulla carreggiata sud dell’A14, poco prima di Fano. Nel vano di carico c’erano tanti pacchi e, tra questi, ben nascosta, la gabbia con il pitbull.

Il servizio veterinario dell’Ast è stato contattato per verificare lo stato di salute del cane e la regolarità della sua detenzione. L’animale non aveva un microchip e neanche il passaporto europeo per animali di compagnia. Questi elementi hanno portato all’imposizione di una sanzione di oltre 500 euro e al sequestro amministrativo dell’animale, in attesa di ulteriori accertamenti sanitari necessari per la sua regolarizzazione. Il cane è stato temporaneamente affidato al canile sanitario di Pesaro, dove potrà essere accudito e, si spera, trovare presto una famiglia adottiva.

Martedì gli agenti hanno effettuato un controllo simile su un furgone con targa albanese, scoprendo anche in questo caso un barboncino occultato tra i bagagli. Un altro trasporto non risultava conforme alle normative vigenti. Il servizio veterinario è stato coinvolto per garantire il momentaneo affidamento del barboncino, in attesa della restituzione al proprietario, una volta completati tutti gli accertamenti sullo stato di salute e sulla documentazione necessaria.

Questi episodi evidenziano l’impegno della polizia stradale nella lotta contro i traffici internazionali di animali e il commercio abusivo di cani di razza. Un fenomeno che, purtroppo, genera profitti illeciti e mette a rischio la vita e il benessere degli animali coinvolti. L’attenzione della polizia stradale rimane alta, con l’obiettivo di tutelare gli animali e garantire la loro protezione.